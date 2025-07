PF deflagra operação de Combate ao abuso sexual infantojuvenil em Castanhal

Foi dado cumprimento, por agentes da Polícia Federal, nesta quarta-feira, 16, a um Mandado de Busca e Apreensão no município de Castanhal, região metropolitana de Belém, no âmbito da Operação Hefesto II, voltada ao combate aos crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet. Durante os trabalhos investigativos, o homem foi localizado e, com ele, identificado o armazenamento de imagem de abuso sexual infantojuvenil e a identificação de uma menor que estava tendo suas imagens compartilhadas em rede social.

A equipe designada para a operação, ao identificar a ilicitude da conduta, o prendeu em flagrante e o encaminhou até a Superintendência da Polícia Federal no Pará para serem tomadas as formalidades de Polícia Judiciária cabíveis.

Na ação, foi apreendido dispositivo eletrônico. O equipamento passará por perícia técnica para extração e análise do conteúdo armazenado. O homem preso em flagrante poderá responder pelos crimes de armazenamento e produção de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, sem prejuízo de outras condutas eventualmente apuradas.

A ação integra os esforços permanentes da Polícia Federal no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso institucional com a proteção da infância e da juventude. A PF reitera que medidas preventivas visando a proteção integral de crianças e adolescentes devem ser adotadas pelas famílias a fim de minimizar a exposição de menores a riscos.

Fonte e imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém