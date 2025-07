Pavimentação da PA-477 chega para fortalecer a integração no sudeste do Pará

O Governo do Pará entrega, na próxima sexta-feira, 18, mais de 20 quilômetros de pavimentação da PA-477, uma importante via de ligação entre os municípios de Piçarra, Xinguara e São Geraldo do Araguaia, na Região de Integração de Carajás. A obra, executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – Seinfra, contempla mais de 40 quilômetros de extensão e beneficia diretamente mais de 13 mil moradores da região.

“Essa entrega representa um marco para a região. Estamos promovendo mais qualidade de vida, com infraestrutura que melhora a mobilidade urbana e contribui diretamente para a economia local. Com melhores condições de transporte, as empresas conseguem escoar suas produções com mais eficiência, assim como os pequenos produtores, que agora terão mais facilidade no escoamento da produção da agricultura familiar, gerando desenvolvimento para toda a região”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

A Seinfra destaca que a pavimentação da PA-477 representa um avanço significativo para o Araguaia, garantindo mais segurança no tráfego, conforto aos usuários da rodovia e acesso facilitado a serviços essenciais. Além disso, a estrada tem papel estratégico para o escoamento da produção agrícola e pecuária, atividade predominante na região.

“Com a estrada nova e asfaltada, o tempo de viagem vai diminuir e o risco de acidentes também. Vai ser um alívio para quem depende dessa rota diariamente”, afirmou o caminhoneiro José Almeida, que utiliza a via com frequência.

Em 2023, o Estado já havia concluído a pavimentação de um trecho de 13 quilômetros entre a sede do município de Piçarra e a vila Armazém Castro. Agora, com a nova etapa avançando em direção à BR-153, a população passa a contar com mais de 40 quilômetros de estrada asfaltada, o que fortalece a integração entre os municípios e impulsiona o desenvolvimento da zona rural de São Geraldo do Araguaia.

Com esta entrega, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com a infraestrutura viária e com o fortalecimento da integração regional, promovendo crescimento econômico, inclusão social e melhores condições de vida para os paraenses.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias