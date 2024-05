Papa reconhece 2º milagre de jovem “influenciador de Deus”

O Papa Francisco atribuiu um segundo milagre a um adolescente italiano que, na sua curta vida, usou os seus conhecimentos de informática para difundir a fé católica, abrindo caminho para que se tornasse o primeiro santo da geração Millennial. As informações são da CNN.

Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, era informalmente conhecido como “o influenciador de Deus”. Nascido em Londres, cresceu em Milão, onde cuidou do site de sua paróquia e, mais tarde, do site de uma academia sediada no Vaticano.

O Papa Francisco tomou a decisão durante uma reunião com o chefe do departamento de santos do Vaticano, cardeal Marcello Semeraro, disse um comunicado publicado nesta quinta-feira, 23.

Imagem: Divulgação