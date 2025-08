Polícia Civil do Pará apreende 41 tabletes de drogas em Castanhal e amplia combate ao tráfico

Em uma operação realizada em Castanhal (PA), a Polícia Civil do Pará apreendeu 41 tabletes de entorpecente totalizando uma carga de alta periculosidade. A ação, que ocorreu nesta semana, reforça as medidas de enfrentamento ao tráfico na região e faz parte dos esforços contínuos da instituição no estado.

A apreensão aconteceu após investigações coordenadas pelas equipes da Polícia Civil, que resultaram na identificação de um ponto de armazenamento dos entorpecentes na cidade. A droga estava pronta para distribuição local e foi retirada de circulação pelos agentes.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre prisões ou identificação dos envolvidos. A ação reforça o compromisso das autoridades com a segurança pública e o combate a redes criminosas no Pará.

Imagem: Agência Pará