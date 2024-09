Polícia Civil prende suspeito de abuso sexual e exploração de menores no Marajó

A Polícia Civil do Pará, por intermédio da Delegacia de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, prendeu nesta sexta-feira (6) um homem acusado de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição de menores. A operação foi realizada na zona rural do município, após a emissão de mandado judicial.

As investigações começaram em junho deste ano, após a mãe de uma adolescente de 13 anos denunciar o abuso à polícia. A vítima passou por uma escuta especializada e exames periciais, que confirmaram o crime.

No decorrer da investigação, a polícia descobriu que o suspeito também teria abusado de outras duas meninas, ambas com 13 anos. Novos exames foram realizados, confirmando a repetição dos abusos. De acordo com os levantamentos, o suspeito oferecia dinheiro às menores em troca de atos sexuais.

Celeridade – “Desde a denúncia, atuamos com rapidez para reunir as provas e garantir que o suspeito fosse localizado e preso. Sabíamos que ele morava em uma área de difícil acesso na zona rural, o que demandou um grande esforço logístico para nossa equipe. Apesar dos desafios, conseguimos realizar a prisão de forma eficiente, reforçando nosso compromisso de proteger as vítimas e garantir que crimes tão graves não fiquem impunes”, informou o delegado Itamar Aleixo.

O suspeito está agora sob custódia da Polícia Civil, aguardando os procedimentos judiciais e a audiência de custódia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação