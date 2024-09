UTI do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo utiliza tablet para redução do estresse

Recurso tecnológico auxilia a distrair crianças com internações de longa duração

Para deixar o ambiente mais descontraído e acolhedor às crianças da UTI Pediátrica do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, foi inserido o uso de tablets durante a internação. O equipamento é disponibilizado para as crianças não sedadas, tornando o período de internação mais leve e descontraído.

De acordo com a coordenadora do setor, Roberta Alves, o ambiente hospitalar pode causar medo e tensão às crianças. O uso dos tablets na UTI Pediátrica contribui para uma internação mais acolhedora, e isso reflete na melhora do quadro de saúde. Ela diz que o aparelho facilita até mesmo no momento de procedimentos como, por exemplo, a realização de uma punção venosa periférica, pois as crianças se concentram nos vídeos infantis e esquecem um pouco o procedimento doloroso.

“Na nossa UTI os tablets são utilizados para as crianças não sedadas, fazendo com que elas interajam mais até com a própria equipe, tornando o ambiente mais calmo e divertido. Durante os procedimentos, elas ficam mais tranquilas, e as equipes aproveitam os áudios para cantar e dançar um pouco para as crianças, e isso faz toda a diferença no momento do cuidado prestado”, destaca a enfermeira.

“Com o tablet, as crianças se distraem assistindo os desenhos, ouvindo música infantil e interagindo com a equipe assistencial. Vejo que o meu filho está gostando. Eu sei disso, porque ele mexe os pezinhos quando ouve as músicas, e para o problema de saúde dele, isso é ótimo”, diz a mãe Beatriz Farias, moradora do município de Peixe Boi, mãe de Abner Farias, de 8 meses, internado na UTI.



Daniele Pinheiro de Queiroz, do município de Abaetetuba, mãe de Emelly Gabrieli de Queiroz Lobato, de 1 ano e 3 meses, também aprovou o equipamento. Ela diz que o medo que a criança tinha dos profissionais de saúde, causado pelas constantes idas a hospitais, a fez decidir comprar um tablet na tentativa de deixar a filha mais tranquila. Por isso, gostou quando chegou ao hospital e viu que a estratégia também era utilizada na UTI Pediátrica.

“Minha filha ficou traumatizada com profissionais de saúde e chorava demais quando estava nos hospitais, pois sempre precisou de muitas internações e também de tomar muitas medicações na veia. Por causa disso, ficou com medo dos profissionais e com pavor de agulhas. Depois que eu comprei um tablet, ela passou a assistir desenhos animados e isso a acalmava. Ela esquecia um pouco do sofrimento que passava. Quando cheguei aqui, nem precisei usar o dela, pois aqui ela já tem um. Eu achei ótimo, e ela gostou muito também, pois o daqui é bem grande. Estou satisfeita em saber que aqui tem tablet para ela e para as outras crianças, pois sei o quanto os desenhos e as músicas melhoram o dia delas dentro da UTI”, relata a acompanhante.

Segundo o diretor-geral do PSRM, o uso do tablet já é uma realidade que acompanha alguns projetos do Instituto Aqua, e foi inserido na UTI Pediátrica do PS com base em experiências exitosas.

“O uso do tablet contribui para a melhora da qualidade de resposta ao tratamento e na melhora do quadro de saúde do paciente. Já tivemos excelentes experiências com o uso do equipamento em outras unidades de saúde e sabemos o quanto foram positivas para os pacientes. Por ser uma iniciativa já validada e exitosa, desde a inauguração do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, a UTI Pediátrica disponibiliza essa ferramenta às crianças, e os resultados têm sido de grande valia para a assistência à saúde dos nossos pequenos pacientes”, destaca o gestor.

Perfil Assistencial do PSRM

Por ser um Pronto-Socorro, o PSRM presta assistência à saúde a todos os perfis de atendimento de pacientes adultos e pediátricos, com atendimento em regime de porta aberta, 24h.

A unidade de saúde, situada na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, é administrada pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A Unidade atende também pela sistema de regulação da rede pública de saúde, e disponibiliza os serviços clínicos e cirúrgicos nas especialidades de cirurgia geral, vascular, torácica, endoscópica, pediatria geral e cirúrgica, ortopedia e otorrinolaringologia.

Texto de Joelza Silva

Por Ascom (Ascom)