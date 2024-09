Linkin Park: cantora assume posição de Chester Bennington, que faleceu em 2017

A banda Linkin Park está de vocalista nova! O grupo, anteriormente liderado por Chester Bennington, que faleceu em 2017, agora terá como voz principal a de Emily Armstrong e a bateria nas mãos de Colin Brittain. O anúncio foi feito quinta-feira, 05, junto com um novo álbum, intitulado “From Zero”, e uma turnê inédita.

Mas, afinal, quem é Emily Armstrong? A nova vocalista do Linkin Park nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1986, sendo ligada na música desde pequena. Durante a adolescência, ela tinha seu foco voltado 100% voltado para a composição de músicas. Foi assim que ela optou por deixar de estudar.

Aos 16 anos, fundou o grupo Epiphany — hoje chamado de Dead Sara. Entre as faixas mais conhecidas do trio de rock norte-americano, estão “Weatherman”, um cover de “Heart-Shaped Box” e “Help Me”, uma parceria com a cantora Demi Lovato. Todas as faixas ultrapassam os 4 milhões de reproduções no Spotify.

NOVA ERA DO LINKIN PARK

Marcando essa nosa fase do Linkin Park, o grupo lançará o álbum “From Zero” no dia 15 de novembro. Aliás, vale lembrar que esse será o primeiro lançamento da banda desde “One More Light”, que chegou em 2017, mesmo ano do falecimento de Chester Bennington.

Ainda sem previsão para vir ao Brasil, a turnê do grupo passará pelos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Sul e Colômbia.

Imagem: Reprodução/Instagram/@emilyarmstrong