População de Moju recebe a 17ª Usina da Paz construída pelo governo do Estado

O Governo do Estado entregou ontem, quinta-feira, 28, a 17ª Usina da Paz do Pará. O mais novo complexo de cidadania e transformação social, referência na América Latina, foi entregue no município de Moju, no nordeste paraense, e representa mais um importante passo na promoção da cidadania, inclusão social e redução da violência. A chegada do equipamento público também fez parte das celebrações pelo aniversário de 169 anos de emancipação política de Moju.

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância que, a partir de hoje, o complexo estadual de cidadania passa a ter para os moradores do município. “Esta é a 17ª Usina entregue pelo Governo do Pará, permitindo que nós possamos fazer esta experiência extraordinária de cidadania, de cuidar das pessoas, e de presença do Governo. Todos com o intuito de fazer uma transformação social na cidade, a partir de um conjunto de serviços gratuitos aqui oferecidos. Hoje, no aniversário de Moju, a Usina da Paz é um presente para todos os moradores”, ressaltou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan manifestou sua satisfação pela entrega de mais uma Usina da Paz à população paraense. “É com muita alegria e orgulho que entregamos mais uma Usina da Paz para a população paraense. Este espaço foi pensado para ser uma verdadeira segunda casa para as famílias, oferecendo oportunidades, acolhimento e serviços que transformam vidas. Este equipamento será transformador na vida de milhares de famílias de Moju”, afirmou Hana Ghassan.

O prefeito de Moju, Rubens Teixeira, destacou a importância da Usina da Paz para a promoção da cidadania, segurança e geração de oportunidades aos moradores locais. “Celebrar o aniversário da nossa cidade recebendo a 17ª Usina da Paz é um presente para todos nós. Essa Usina é um símbolo de esperança, segurança e oportunidades para nossas crianças, jovens e famílias. Quero agradecer ao governo do Estado por acreditar em Moju e investir em nosso futuro”, afirmou o gestor municipal.

MAIS DE 70 SERVIÇOS

Localizada na Travessa Colonial, no Bairro Alto, a Usina da Paz Moju possui uma estrutura moderna e funcional, com ambientes equipados para a oferta de mais de 70 tipos de serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania, qualificação profissional, cultura, esporte e lazer, que vão beneficiar diretamente mais de 90 mil habitantes. O projeto de construção da Usina foi executado pelo governo do Estado, por meio de parceria com a empresa Hydro.

O mais novo equipamento público estadual conta com salas estruturadas para atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, cursos de educação e capacitação profissional, além de biblioteca, salas de informática, sala de dança, gastronomia, ginásio poliesportivo, piscina, quadra aberta, espaço pet e praça multicultural, entre outros.

OPORTUNIDADES

Moradores ressaltaram a importância dessa iniciativa do governo estadual. “Como mãe de três filhos autistas sinto que teremos apoio, acolhimento e oportunidades para que meus filhos possam se desenvolver aqui na Usina da Paz. É um espaço que representa esperança para muitas famílias como a minha”, disse a dona de casa Cleiciane Milhomen.

Para a moradora da zona rural de Moju Maria Jurema dos Santos, 53 anos, a oportunidade de ter acesso aos cursos oferecidos na Usina da Paz representa uma mudança na vida da comunidade. “Eu tô muito feliz, porque agora a gente vai ter oportunidade de fazer cursos, aprender coisas novas e crescer na vida. Vai ser bom para as famílias carentes da zona rural, para as mulheres que querem se desenvolver, e também para as nossas crianças, que vão ter atividades diferentes”, disse Maria Jurema.

Famílias que residem às proximidades do novo complexo de cidadania também foram contempladas com a entrega de benefícios do programa habitacional “Sua Casa”, para que possam ter acesso a melhores condições de moradia, conforto e segurança.

QUALIDADE DE VIDA

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Pará com o objetivo de promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis. O projeto faz parte do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e, desde 2021, quando foi entregue a primeira Usina da Paz, já garantiu mais de 10,4 milhões de atendimentos.

No contexto da segurança pública, as Usinas contribuem para reduções expressivas nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas áreas onde estão inseridas, com percentuais que chegam a 90% de queda, indicando eficácia na promoção da segurança pública e na melhoria da qualidade de vida.

A partir de hoje, a UsiPaz Moju se une às outras 16 unidades que já estão em pleno funcionamento, em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Capanema, Bragança, Abaetetuba, Tucuruí, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

CONSTRUINDO O FUTURO

“A Usina da Paz chega a Moju para transformar vidas, garantindo acesso a direitos e oportunidades para toda a comunidade. Esse é um espaço pensado para as famílias, para os jovens, para as crianças e idosos, que aqui vão encontrar esporte, cultura, educação, saúde e qualificação profissional. É o Estado presente, de mãos dadas com o povo, construindo um futuro de mais cidadania e dignidade para todos”, assegurou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Outros 20 complexos prosseguem em construção, nos municípios de Altamira, Cametá, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém (no distrito de Icoaraci).

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias