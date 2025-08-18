segunda-feira, agosto 18, 2025
Catedral de Belém abre inscrições para coral da Missa do Círio 2025

A Schola Cantorum da Catedral Metropolitana de Belém está com inscrições abertas para novos coralistas que desejam participar da Missa Oficial do Círio de Nazaré 2025, uma das celebrações mais emblemáticas da programação religiosa da festa. São 26 vagas disponíveis: 5 para soprano, 5 para contralto, 8 para tenor e 8 para barítono/baixo.

As inscrições podem ser feitas de 18 de agosto a 3 de setembro, tanto online quanto na secretaria da Catedral. A audição será no dia 6 de setembro, às 17h, no Salão dos Pontificais. Já o resultado será divulgado em 8 de setembro, e os ensaios começam em 11 de setembro.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 45 anos. Na audição, a banca avaliará: a execução de uma música de livre escolha, vocalização específica e um exercício rítmico proposto na hora. Os ensaios irão ocorrer às quintas (19h às 21h) e aos sábados (17h às 20h30) até a data da Missa do Círio, marcada para 12 de outubro de 2025.

O regente Eduardo Nascimento adiantou que, mesmo aqueles não selecionados inicialmente poderão ser convocados posteriormente, caso surjam desistências ou novas vagas.

Imagem: Divulgação Schola Cantorum

