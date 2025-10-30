Prefeitura de Belém apresenta Plano de Mobilidade para a COP 30. Veja as rotas dos ônibus e onde pode ou não estacionar.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), apresentou, na tarde de ontem, quarta-feira, 29, o Plano de Mobilidade para a COP 30, atendendo às orientações do governo federal. O documento reúne as ações operacionais que vão garantir o funcionamento regular do transporte público, a fluidez no trânsito e a segurança viária durante a realização da Cúpula de Líderes e da Conferência das Partes, em novembro.
O plano prevê intervenções temporárias em vias estratégicas da capital, ajustes e desvios nos itinerários de linhas de ônibus e a publicação de um decreto municipal que vai restringir o estacionamento e a circulação de veículos em áreas incluídas nas rotas protocolares e de segurança da COP 30. As medidas terão caráter temporário e serão devidamente sinalizadas para minimizar impactos à rotina da população.
A Prefeitura de Belém também vai reforçar as ações de fiscalização e ordenamento urbano, com atuação conjunta da Segbel, Guarda Municipal, Detran e demais órgãos de segurança. O monitoramento será permanente, garantindo o deslocamento de delegações, participantes e moradores de forma segura e organizada.
O prefeito de Belém, Igor Normando, destaca que o plano de mobilidade é um passo essencial na preparação da cidade para sediar a COP 30, refletindo o compromisso da gestão municipal com a eficiência, a sustentabilidade e o bem-estar da população.
“Belém vai receber cerca de 60 mil pessoas para a COP 30, por isso organizamos um plano de mobilidade integrado para atender a todos. Esse plano foi pensado, discutido e organizado de forma integrada com os governos do Estado e federal. Essa sinergia foi essencial para o amadurecimento e a execução desse plano. A Prefeitura, por meio da Segbel, estará responsável pela mudança das linhas regulares e pelo transporte. É importante frisar que todas essas mudanças não vão impactar nem 10% das linhas de ônibus do município”, disse o prefeito.
O diretor de Transporte da Segbel, Isaías Reis, reforça que o plano foi construído com base em estudos técnicos e análises de fluxo, buscando conciliar as demandas do evento internacional com as necessidades cotidianas da cidade.
“Desde o início do ano, a Segbel, em conjunto com os órgãos de segurança e mobilidade, vem realizando testes e simulações para os desvios das linhas regulares com o objetivo de garantir a segurança da população e das delegações nacionais e internacionais que estarão presentes no evento. Esse trabalho também resguarda a plena realização dos serviços de transporte público, atendendo tanto a população quanto os visitantes durante o evento”, frisou.
O Plano de Mobilidade da COP 30 integra o conjunto de ações planejadas pela Prefeitura de Belém para assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos durante o evento, consolidando a capital paraense como referência em gestão urbana e logística de grandes eventos internacionais.
CÚPULA DOS LÍDERES
COP 30: Confira as alterações nas rotas de ônibus e finais de linha
A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), fará alterações nas rotas de ônibus e interdições temporárias de algumas vias. As mudanças no trânsito são necessárias em virtude da realização da Cúpula de Líderes e da 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), quando Belém receberá chefes de Estado, autoridades e delegações de todo o mundo.
Entre os dias 4 e 9 de novembro de 2025, de 6h às 12h, as linhas que trafegam pela área central da cidade terão desvios temporários para facilitar a circulação e reduzir impactos no trânsito. Confira as mudanças nos itinerários:
- Linhas que seguem pela av. Presidente Vargas > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso passam a operar pela av. Presidente Vargas > av. Serzedelo Corrêa > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.
- As linhas que circulam pela rua Gama Abreu > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso terão o novo percurso pela rua Gama Abreu > av. Serzedelo Corrêa > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.
- As linhas que seguem por tv. Quintino Bocaiúva > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso, passam a seguir pela tv. Quintino Bocaiúva > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.
- Para quem trafega pela tv. Quintino Bocaiúva > av. Nazaré > tv. 14 de Março, o novo trajeto será tv. Quintino Bocaiúva > rua Boaventura da Silva > tv. 14 de Março.
Também haverá interdições nas avenidas Nazaré/Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, mas elas não serão permanentes. A restrição dessas vias funcionará de forma intercalada no horário de 6h às 12h, para a realização do serviço de escolta das delegações dos chefes de Estado. A medida resguarda a segurança da população e das delegações.
Entorno do Parque da Cidade
Nas proximidades do Parque da Cidade, entre os dias 2 e 22 de novembro de 2025, haverá mudanças temporárias no trânsito da Avenida Júlio César:
No sentido Bairro/Centro, o trajeto passa a ser: Av. Júlio César > Av. Pedro Álvares Cabral > Av. Dr. Freitas > Av. Marquês de Herval > Tv. Lomas Valentinas > Av. Almirante Barroso.
Já no sentido Centro/Bairro, o novo itinerário será: Av. Almirante Barroso > Av. Dr. Freitas > Av. Rômulo Maiorana > Tv. Alferes Costa > Av. Senador Lemos > Av. Júlio César
Mudanças em fins de linha e rotas em Outeiro e Icoaraci
As interdições a seguir serão realizadas no período de 4 a 22 de novembro, nos distritos de Outeiro e Icoaraci, além da rodovia Arthur Bernardes, entre a rodovia do Tapanã e a avenida Pedro Álvares Cabral.
No Distrito de Outeiro
- No distrito de Outeiro, a linha 879 (Outeiro – São Brás) terá o ponto terminal transferido da av. BL-10 para a av. Beira Mar com alameda Dr. Ubirajara Filho.
- A linha também sofrerá desvio temporário de itinerário, passando a operar da seguinte forma: alameda Dr. Ubirajara Filho > rua São João > av. BL-10 > av. Beira Mar > rua Tranquilidade > av. Nossa Senhora da Conceição.
No Distrito de Icoaraci
- Em Icoaraci, a linha 889 (Icoaraci/Centro – via Centenário) também terá mudança temporária no ponto final, que será transferido da trav. do Cruzeiro (entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel) para a trav. do Cruzeiro (entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto).
- Durante esse período, o itinerário bairro/centro passa de tv. do Cruzeiro > rua 2 de Dezembro > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro, para a rua 15 de Agosto > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.
- No sentido centro/bairro, o percurso que antes era av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua 2 de Dezembro > tv. do Cruzeiro, passa a ser av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua Padre Júlio Maria > tv. do Cruzeiro.
Desvios na avenida Arthur Bernardes
Já na avenida Arthur Bernardes, também entre 4 e 9 de novembro, serão implantados desvios temporários para linhas que trafegam entre a rodovia do Tapanã e a av. Pedro Álvares Cabral, nos dois sentidos:
- Sentido Icoaraci/av. Pedro Álvares Cabral: av. Arthur Bernardes > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes > av. Pedro Álvares Cabral.
- Sentido av. Pedro Álvares Cabral/Icoaraci: av. Pedro Álvares Cabral > av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Arthur Bernardes.
Desvios na rodovia do Tapanã
As linhas que trafegam pela rodovia do Tapanã, nos dois sentidos, também terão alteração temporária:
- Sentido rodovia Mário Covas/av. Arthur Bernardes: av. Mário Covas > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes.
- Sentido av. Arthur Bernardes/rodovia Mário Covas: av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Mário Covas.
Transporte auxiliar gratuito para moradores do entorno da Arthur Bernardes
Para atender os moradores do entorno da Avenida arthur Bernardes, a Prefeitura de Belém irá disponibilizar um transporte auxiliar gratuito em pontos de integração, que vão operar durante o período de interdição da Cúpula de Líderes, de 4 a 9 de novembro.
- O ponto terminal será na passagem Novo Continente com passagem Brasil (Pratinha I), onde atualmente funciona o terminal da linha 639 – Pratinha/Castanheira.
- O percurso do transporte auxiliar gratuito será: Ponto Terminal > Av. Arthur Bernardes > Rodovia do Tapanã e o retorno à Rodovia do Tapanã > Av. Arthur Bernardes > Ponto Terminal, com frequência estimada de 15 minutos.
As medidas temporárias adotadas pela Prefeitura de Belém garantirão a fluidez no trânsito, a segurança viária e a normalidade do transporte coletivo durante o período de maior movimentação na cidade, quando Belém receberá chefes de Estado, autoridades e delegações de todo o mundo para a Cúpula de Líderes e a COP 30.
A circulação na via será permitida para veículos particulares e veículos de grande porte que estejam em serviço. Três postos da Segbel estarão posicionados ao longo da avenida para resguardar a segurança dos condutores e dos moradores durante o período da interdição.
A interdição na avenida Arthur Bernardes não será flexibilizada para a circulação das linhas de ônibus regulares. A interdição se mantém até a data final (9 de novembro). A liberação da via será comunicada nos canais oficiais da Prefeitura de Belém.
As mudanças das linhas regulares de ônibus não chegam nem a 10% do total da frota. As únicas linhas que serão verdadeiramente impactadas serão as que circulam pelas avenidas Arthur Bernardes e Júlio César. Permanecem à disposição da população e em pleno funcionamento as grandes avenidas de Belém, necessárias para o escoamento do fluxo de veículos: avenidas Almirante Barroso, Senador Lemos, Pedro Álvares Cabral e a Centenário.
Confira as linhas de ônibus que operam na área de influência da COP 30
AVENIDA DR. FREITAS:
- 305 UFPa – Icoaraci
- 442 Ceasa – Ver-o-Peso
- 546 Sacramenta – Nazaré
- 631 E. Marex – Ver-o-Peso
- 860 Tapanã – UFPA
- 908 Paar – Ceasa
AVENIDA SENADOR LEMOS / AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL:
- 305 UFPa – Icoaraci
- 442 Ceasa – Ver-o-Peso
- 546 Sacramenta – Nazaré
- 631 E. Marex – Ver-o-Peso
- 635 CDP/Providência – Ver-o-Peso
- 666 Canarinho – Pres. Vargas
- 754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso
- 758 Conjunto Maguari
- 785 Tenoné – Centro
- 795 Cabanagem – Pres. Vargas
- 860 Tapanã – UFPA
- 869 Tapanã – Pres. Vargas
- 889 Icoaraci – Centro (Centenário)
- 906 Guajará – Ver-o-Peso
- 908 Paar – Ceasa
- 911 Icuí – Ver-o-Peso
- 915 Águas Lindas – Pátio
- 916 Águas lindas – Ver-o-Peso 1
- 917 Distrito Industrial – Ver-o-Peso
- 918 Marituba – Ver-o-Peso
- 920 Curuçambá – Ver-o-Peso
- 924 Dr. Almir Gabriel – Pres. Vargas
- 964 Jaderlândia – Ver-o-Peso
- 984 Rio 40 Horas – Pres. Vargas
AVENIDA JÚLIO CÉSAR:
- 631 E. Marex – Ver-o-Peso
- 632 E Marex – Felipe Patroni
- 634 E. Marex – Arsenal
- 635 CDP/Providência – Ver-o-Peso
- 638 Pratinha – Presidente Vargas
- 860 Tapanã – UFPA
- 889 Icoaraci – Centro (Centenário)
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO:
- 305 UFPa – Icoaraci
- 321 UFPa – Cidade Nova VI
- 442 Ceasa – Ver-o-Peso
- 443 Pedreira – Lomas (E. Cunha)
- 546 Sacramenta – Nazaré
- 548 Jurunas – 305 Marambaia
- 632 E. Marex – Felipe Patroni
- 634 E. Marex – Arsenal
- 638 Pratinha – Pres. Vargas
- 663 Bengui – Felipe Patroni
- 664 Bengui – Ver-o-Peso
- 665 Cordeiro de Farias – Pres. Vargas
- 667 Cordeiro de Farias – Ver-o-Peso
- 754 Jardim Sideral – Ver-o-Peso
- 755 Jardim Sideral – Pça. D. Pedro II
- 767 Sideral – Pres. Vargas
- 768 Satélite – UFPA
- 783 Tenoné – Centro
- 860 Tapanã – UFPa
- 861 Tapanã – Ver-o-Peso
- 862 Tapanã – Felipe Patroni
- 866 Tapanã – Ver-o-Peso
- 872 Icoaraci – Almte. Barroso
- 879 Outeiro – São Brás
- 901 Cidade Nova V – Ver-o-Peso
- 902 Cidade Nova VI – Pres. Vargas
- 904 Cidade Nova VIII – Pres. Vargas
- 907 Paar – Ver-o-Peso
- 908 Paar – Ceasa
- 910 Marituba – Pátio Belém
- 912 Castanheira – Pátio Belém
- 914 Marituba – UFPA
- 915 Águas Lindas – Pátio Belém
- 916 Águas lindas – Ver-o-Peso
- 919 Curuçambá – Centro
- 922 Águas Lindas – Pres. Vargas
- 925 Dr. Almir Gabriel – Ver-o-Peso
- 926 Dr. Almir Gabriel – Pátio Belém
- 930 Icuí – Pres. Vargas
- 936 Marituba – Pátio Belém
- 940 Pedreira – Lomas (BR-316)
- 970 Mosqueiro – São Brás
- 977 Santa Bárbara – São Brás
- 980 Ananindeua – Pres. Vargas
- 985 Rio 40 Horas – Ver-o-Peso
- 986 Jibóia Branca – Ver-o-Peso
- 990 Distrito Industrial – Pátio Belém
- 992 Júlia Seffer – Pres. Vargas
- 993 Júlia Seffer – Pátio Belém
- 998 Maguari – Centro
AVENIDA ARTHUR BERNARDES:
- 871 Icoaraci – Ver-o-Peso
- 638 Pratinha – Presidente Vargas
- 757 Jardim Europa – Centro (A e B)
- 643 Pratinha – UFPA
Fonte e imagens: Agência Belém