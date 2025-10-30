quinta-feira, outubro 30, 2025
Desde 1876
POLÍCIA
POLÍCIA

Vídeo: desabamento no Largo da Palmeira; laje cede após forte chuva em Belém e fere trabalhador

Após o incidente, a Defesa Civil isolou a área, e equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar uma vistoria no imóvel

Um desabamento parcial da laje no estacionamento do Largo da Palmeira, no bairro do Comércio, em Belém, deixou um trabalhador ferido durante a forte chuva registrada na noite de quarta-feira (29).

A vítima, identificada como Ângelo Lopes, de 62 anos, é permissionário de um boxe comercial no local. Segundo informações da Prefeitura de Belém, ele foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Em resposta ao incidente, a Prefeitura de Belém mobilizou equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros Militar, que estão no local realizando vistoria técnica para determinar as causas da queda da estrutura. Por medida de segurança, toda a área foi isolada e a circulação de pessoas e veículos está temporariamente interditada.

O prefeito de Belém, Igor Normando, manifestou-se nas redes sociais, garantindo que “a Prefeitura segue acompanhando de perto a situação e prestando suporte a todos os permissionários afetados”.

Foto: Lucas Torres / DEFESA CIVIL MUNICIPAL

