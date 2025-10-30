quinta-feira, outubro 30, 2025
Desde 1876
Vídeo: briga de casal em Sapé (PB) termina em agressão e celular destruído

Uma briga violenta envolvendo um suposto casal chocou os moradores da cidade de Sapé, na Zona da Mata da Paraíba, na tarde da última segunda-feira (27). A cena, gravada em frente à Escola Gentil Lins, na Rua da Praça João Pessoa, rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando indignação.

As imagens mostram o rapaz visivelmente alterado durante a discussão. Em um momento de descontrole, a jovem chega a ser agredida no rosto. Ela revida a agressão com tapas, mas o ápice da violência ocorre em seguida: o homem toma o celular da suposta namorada e o destrói, batendo-o na parede e arremessando-o no chão.

A atitude do agressor gerou forte revolta entre os internautas que assistiram ao vídeo. Muitos questionaram a inércia de quem filmava. “É sério que a pessoa ficou só de longe filmando?”, questionou um usuário. Outros clamaram por justiça: “Não conseguiria filmar e não fazer nada”, e “Independente de qualquer coisa ele merece uns pega do menino bom”, comentaram seguidores de páginas que compartilharam o vídeo. O caso levanta discussões sobre a violência em espaços públicos e a reação de testemunhas.

