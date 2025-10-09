quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Vídeo: briga de vereadores interrompe sessão em sena Madureira, no Acre

Discussão Aquece e Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) Partem Para a Agressão Física.

A Câmara Municipal de Sena Madureira (AC) foi palco de uma cena lamentável na última terça-feira (7), quando a sessão ordinária foi abruptamente interrompida após uma troca de socos entre os vereadores Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) no plenário.

O Motivo da Briga e o Confronto

O embate começou após uma acalorada discussão sobre a rejeição de um projeto de lei de autoria de Denis Araújo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Maycon Moreira, repreendeu a reação de Araújo à decisão, acusando-o de “fazer cena” em vez de seguir os trâmites regimentais.

“Se você discorda do parecer, vereador, existe um caminho: o plenário. Você poderia ter defendido o seu projeto e pedido voto de todos os vereadores para derrubar a nossa decisão, mas vossa Excelência não fez, isso porque é mais fácil fazer cena, criar um circo e mentir para a população, do que fazer um trabalho sério de debater e seguir as regras,” disparou Moreira.

Em resposta, ao subir à tribuna, Araújo rebateu as críticas, acusando o presidente da CCJ de aprovar apenas projetos de autoria própria. A troca de farpas rapidamente escalou para xingamentos e acusações, culminando no confronto físico entre os parlamentares. A briga só foi contida após a intervenção da Polícia Legislativa, e a transmissão ao vivo da Casa foi cortada imediatamente.

As Reações Pós-Conflito
Após o tumulto, os vereadores levaram a disputa para fora da Casa.

Maycon Moreira (PSD) publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que havia registrado um Boletim de Ocorrência e que solicitou a cassação do mandato de Araújo. “Isso não pode acontecer, não é o primeiro episódio e eu simplesmente fiz meu trabalho. Quem fala o que quer, escuta o que não quer,” afirmou Moreira em frente à delegacia, manifestando sua “vergonha” pelo incidente.

Por sua vez, Denis Araújo (PP) também se pronunciou, agradecendo o apoio e se desculpando pelo ocorrido. Ele alegou que foi provocado por ofensas à sua honra: “Em toda história da minha vida, nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias, injúrias e a minha honra subjetiva e objetiva… Nunca fui de confusão, mas tudo na vida tem limites.”

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Projeto celebra o brega e a força cultural do Norte em uma grande produção audiovisual liderada por Edilson Moreno
Próximo artigo
Prefeitura de Belém realiza operação preventiva e fiscaliza venda de bebidas destiladas na cidade

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,253FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315