Vídeo: briga de vereadores interrompe sessão em sena Madureira, no Acre

Discussão Aquece e Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) Partem Para a Agressão Física.

A Câmara Municipal de Sena Madureira (AC) foi palco de uma cena lamentável na última terça-feira (7), quando a sessão ordinária foi abruptamente interrompida após uma troca de socos entre os vereadores Maycon Moreira (PSD) e Denis Araújo (PP) no plenário.

O Motivo da Briga e o Confronto



O embate começou após uma acalorada discussão sobre a rejeição de um projeto de lei de autoria de Denis Araújo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Maycon Moreira, repreendeu a reação de Araújo à decisão, acusando-o de “fazer cena” em vez de seguir os trâmites regimentais.

“Se você discorda do parecer, vereador, existe um caminho: o plenário. Você poderia ter defendido o seu projeto e pedido voto de todos os vereadores para derrubar a nossa decisão, mas vossa Excelência não fez, isso porque é mais fácil fazer cena, criar um circo e mentir para a população, do que fazer um trabalho sério de debater e seguir as regras,” disparou Moreira.

Em resposta, ao subir à tribuna, Araújo rebateu as críticas, acusando o presidente da CCJ de aprovar apenas projetos de autoria própria. A troca de farpas rapidamente escalou para xingamentos e acusações, culminando no confronto físico entre os parlamentares. A briga só foi contida após a intervenção da Polícia Legislativa, e a transmissão ao vivo da Casa foi cortada imediatamente.

As Reações Pós-Conflito

Após o tumulto, os vereadores levaram a disputa para fora da Casa.

Maycon Moreira (PSD) publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que havia registrado um Boletim de Ocorrência e que solicitou a cassação do mandato de Araújo. “Isso não pode acontecer, não é o primeiro episódio e eu simplesmente fiz meu trabalho. Quem fala o que quer, escuta o que não quer,” afirmou Moreira em frente à delegacia, manifestando sua “vergonha” pelo incidente.

Por sua vez, Denis Araújo (PP) também se pronunciou, agradecendo o apoio e se desculpando pelo ocorrido. Ele alegou que foi provocado por ofensas à sua honra: “Em toda história da minha vida, nunca alguém me ofendeu tanto com calúnias, injúrias e a minha honra subjetiva e objetiva… Nunca fui de confusão, mas tudo na vida tem limites.”

