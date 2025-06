Prefeitura de Belém reforma praça e escola pública na ilha de Mosqueiro

“No coração do Caranaduba brilha forte um lugar / onde a gente planta sonhos e consegue realizar./ Existe saber em cada canto e afeto no olhar,/ alunos que descobrem, que podem transformar”. Esse trecho do poema “Escola que Floresce”, lido pela aluna Raylana Camila, de 9 anos, na abertura da solenidade de entrega da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins, traduz bem a satisfação com que a comunidade desse bairro do distrito de Mosqueiro recebeu o prédio todo reformado pela Prefeitura de Belém.

O evento, na manhã do domingo, 1º de junho, contou com as presenças do prefeito Igor Normando, do vice, Cássio Andrade, do secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Patrick Tranjan, e do subprefeito de Mosqueiro, Renato Brandão. Eles foram recepcionados pelos estudantes, pais de alunos, funcionários e moradores do bairro.

Com um investimento de R$ 1,17 milhão na obra, a escola reformada e climatizada, agora oferece conforto para os cerca de 800 alunos, divididos em quatro turnos de aulas, e melhores condições de trabalho para os 84 servidores públicos do magistério e apoio administrativo.

“A escola está maravilhosa, a reforma também está perfeita, tudo maravilhoso e tudo lindo”, comemorou Yasmim da Silva Amador, de 14 nos, aluna do sétimo ano do turno da tarde.

O colega Daniel Gama Costa, 15, também da sétima série, concordou que a reforma vai melhorar as condições de aprendizado. “A escola tá bonitona, [antes] era muito calor e agora tem ar-condicionado. Tá tudo bacana”.

O prefeito percorreu as dependências do prédio e conferiu o resultado da obra. Ele destacou a educação como prioridade e o empenho da gestão municipal em proporcionar melhores condições de ensino. “É fundamental que a gente entenda que a escola é um ambiente de aprendizagem e para que a aprendizagem aconteça, é importante que a gente tenha alunos e professores na escola, mas também tenha uma infraestrutura adequada para que todos possam trabalhar, ensinar e aprender dentro das unidades de ensino”, disse o prefeito.

Pais de alunos, presentes no local, reconheceram que a reforma da escola chegou em boa hora. “Nós já estávamos aguardando [a reforma] há muito tempo, e hoje para nós foi um presente. Antes nós tínhamos uma escola e hoje nós temos uma grande escola, muito linda, muito acolhedora, toda climatizada, era o que nós estávamos precisando”, disse dona Carla Sueli, mãe de duas alunas.

O caseiro Davi Ribeiro, pai do aluno Davi Lucas, de 9 anos, também comemorou a entrega do prédio reformado. “A gente está contente, porque é o primeiro ano dele [Davi] aqui e ao mesmo tempo receber uma escola muito boa, climatizada, motiva mais o aluno a vir à escola, estar aqui diariamente, querendo estudar, e isso vai ajudar o desenvolvimento dele durante a carreira escolar”.

O secretário Patrick Tranjan anunciou que a obra ainda terá um segundo momento, agora com a reforma da quadra de esportes. “É fundamental que a gente tenha estrutura adequada, para que todo mundo se sinta confortável, que a escola seja um espaço acolhedor, que o estudante não pense que ele está indo para a escola para passar calor, para passar fome, então, para que ele entenda que a escola é um ambiente onde ele vai se sentir bem e aí a gente possa ter esse processo de ensino e aprendizagem acontecendo com qualidade”

Espaço de lazer revitalizado e novas ações para alavancar turismo

O bairro do Carananduba também recebeu uma praça reformada. A Prefeitura investiu R$ 680,9 mil na obra, renovando a academia ao ar livre, parque infantil, coreto coberto, além dos espaços Pet e de convivência para idosos. O local ganhou ainda o perímetro de 200 metros para caminhadas no entorno.

Também houve melhorias na reorganização do espaço, execução de pisos em concreto e tátil para PCD, nova iluminação de Led, bancos de concreto e plantio de grama. “A praça está bonita. Não sei se é o período, as vendas estão fracas, mas espero que vá melhorar [com reforma]”, desejou a comerciante Conceição Sousa, que tem uma venda de sorvetes no entorno da praça.

O prefeito Igor Normando descerrou a placa comemorativa da reforma e aproveitou para anunciar novas medidas de infraestrutura para incrementar o turismo e a geração de renda para os moradores da ilha de Mosqueiro. “Em julho nós vamos ter verão aqui em Mosqueiro. Pode se preparar o comércio, pode se preparar a família, porque Mosqueiro vai ter uma programação cultural durante todos os finais de semana”, confirmou o gestor municipal.

Ele acolheu uma pauta de reinvindicações apresentada por lideranças de várias comunidades, ouviu as demandas solicitadas pelos moradores, e anunciou novas medidas para alavancar a economia da ilha. “A saúde é prioridade número um em Mosqueiro. O Hospital Geral vai passar por reforma, inclusive, com a instalação de leito de UTI. Mosqueiro é um distrito turístico e precisamos atrair turistas para cá. Por isso, precisamos ter programação cultural. Já fizemos o carnaval que há muito não se tinha aqui, o que ajudou em muito os comerciantes e agora vamos fazer um Festival de Verão para gerar renda. Ainda vamos pavimentar muitas ruas e revitalizar a praça Matriz. Para o transporte, que é o maior problema, estamos negociando cinco ônibus para a Prefeitura fazer o trajeto Mosqueiro-Belém com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade e, aos domingos, já tem os Geladões gratuitos, o que aumenta o turismo e as vendas”.

