Prêmio LED, tem como uma dos 15 finalistas, Professora da Rede Estadual de Ensino

Cristiane Caetano teve a chance de apresentar sua iniciativa a especialistas durante uma live realizada nesta quinta-feira (27).

A professora da Rede Estadual Cristiane Caetano foi escolhida como uma das 15 finalistas do Prêmio LED (Liderança Educacional e Desenvolvimento). Com seu trabalho inovador na área da educação, ela teve a oportunidade de compartilhar sua iniciativa com especialistas em uma live realizada na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro.

O Prêmio LED tem como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas de educadores que se destacam pelo uso criativo e eficaz de práticas pedagógicas, além de promover o desenvolvimento integral dos alunos. Cristiane Caetano foi selecionada entre diversas propostas, devido à sua abordagem inovadora e ao impacto positivo que sua ação teve no ambiente escolar.

Durante a live, Cristiane apresentou sua experiência, discutiu os desafios enfrentados e os resultados alcançados, destacando como seu trabalho tem contribuído para a melhoria da qualidade educacional e para a formação dos estudantes. A professora compartilhou ideias sobre a importância de se adaptar às novas necessidades educacionais e como a criatividade pode ser um diferencial para motivar os alunos e aprimorar o aprendizado.

A participação de Cristiane no Prêmio LED é um reconhecimento importante de sua dedicação e inovação no campo educacional, reforçando a relevância do trabalho de professores em todo o Brasil que buscam transformar a realidade escolar e proporcionar novas oportunidades de aprendizado para seus alunos.

A premiação

O Prêmio LED 2025 está prestes a entrar em sua fase decisiva, com a definição dos 15 finalistas. Após nova avaliação do comitê técnico, foram selecionados cinco nomes em cada uma das três categorias: Educadores Inovadores, Estudantes Inovadores e Empreendedores/Organizações Inovadoras. Esses finalistas terão a oportunidade de apresentar suas iniciativas a um júri especializado, composto por reconhecidos especialistas no campo da educação, além de membros da equipe do programa Especial LED.

Os vencedores serão revelados em um programa especial na TV Globo, em abril de 2025. Ao todo, serão anunciados dois vencedores por categoria. Cada um receberá um prêmio de R$ 200 mil para impulsionar suas práticas e iniciativas. Além disso, terão sua visibilidade ampliada nos canais e plataformas da Globo, com acesso a uma rede de compartilhamento de saberes e experiências promovida pela Comunidade do Movimento LED – Luz na Educação.

Foto e Referência: Bianca Rodrigues / Ascom Seduc