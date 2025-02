PF notifica empresas do estacionamento do Mangueirão por falta de seguranças no jogo entre Fluminense e Águia

A Polícia Federal notificou a empresa de apoio que atuava no estádio do Mangueirão, antes da partida entre Águia e Fluminense, na noite da quarta-feira, 26. A empresa responsável pela gestão do estacionamento também foi notificada, pela ausência de segurança privada legalizada suficiente e adequada.

O estacionamento compreende a área privativa do estádio e também deve ser considerado pela organização do evento para a contratação de segurança privada credenciada junto à PF, com o fim de garantir a segurança patrimonial e do público.

Neste primeiro semestre, as ações de fiscalização da Polícia Federal sobre a vigilância privada terão caráter educativo. A multa prevista, de R$ 1 mil a R$ 45 mil, não foi aplicada pois ainda não foi regulamentada. No segundo semestre, porém, a previsão é que as autuações gerem multa, não apenas em estádios de futebol, mas também em locais de shows e outros grandes eventos.

Em caso de reincidência, o responsável pode responder na esfera criminal por desobediência.

Imagem: Ascom/SRPF-PA em Belém