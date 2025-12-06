Presidente da Fifa se desculpa com técnico da Argentina; saiba o motivo

Lionel Scaloni entrou com a taça do Mundial durante o sorteio da fase de grupos do Mundial

Da CNN Brasil

O evento realizado pela Fifa neste sábado (6), que divulgou as sedes e horários de todas as partidas da Copa do Mundo de 2026, teve um pedido de desculpas por parte do presidente da entidade, Gianni Infantino.

Infantino se desculpou pessoalmente com o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, atual campeão mundial e que entrou com a taça durante a cerimônia de sexta-feira (5), que revelou os 12 grupos da competição.

Scaloni, porém, precisou utilizar luvas para levar o troféu ao palco, o que gerou o pedido de desculpas do mandatário da Fifa.

“Eu não sabia, e tenho que me desculpar com Lionel Scaloni pelo que aconteceu ontem (sexta). Pediram a ele que colocasse luvas para tocar o troféu… Peço desculpas, em nome da Fifa. Os campeões do mundo podem tocar a taça [sem as luvas], é claro. Quem me disse foi o [Ronaldo] Fenômeno“, disse o dirigente.

Infantino pediu então que Scaloni subisse novamente ao palco e tocasse o troféu da Copa do Mundo com as próprias mãos. O argentino ganhou uma salva de palmas do público presente.

“Me pediram que usasse as luvas. A pessoa que pediu não me reconheceu”, declarou o comandante da Albiceleste, sem graça.

“É que você parece estar mais jovem a cada dia, por isso”, brincou Gianni Infantino.

FIFA/FIFA via Getty