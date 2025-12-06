sábado, dezembro 6, 2025
Copa do Mundo: CBF estipula prazo para definir base da Seleção nos EUA

Time comandado pelo técnico Carlo Ancelloti enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia

Henrique André, da Itatiaia

A Seleção Brasileira conheceu neste sábado (6) os horários, locais e datas das partidas pela Copa do Mundo de 2026. Agora, a missão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é definir qual será a base da delegação nos Estados Unidos durante a primeira fase da competição.

Conforme apurou a Itatiaia, a entidade espera anunciá-la até a próxima terça-feira (9). Cabe lembrar que o Time Canarinho atuará em Nova York, na Filadélfia e também em Miami. Cabe lembrar que a distância entre as duas primeiras é mais curta em relação à última.

Na primeira fase, serão dois jogos disputados às 19h (de Brasília), e outro às 21h (de Brasília). O Brasil jogará toda a primeira fase nos Estados Unidos, sendo as cidades-sede: Nova Iorque, Filadélfia e Miami.

Veja as datas, locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

  • 13 de junho (sábado) – 19h (de Brasília)- Brasil x Marrocos – em Metlife Stadium, em Nova Iorque
  • 19 de junho (sexta-feira)- 22h (de Brasília)- Brasil x Haiti – Lincoln Financial Field, em Philadelphia
  • 24 de junho (quarta-feira)- 19h (de Brasília) – Escócia x Brasil – Hard Rock Stadium, Miami

 Rafael Ribeiro / CBF

