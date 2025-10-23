Prevenção em foco: instituição de educação médica oferece exame gratuito de ultrassonografia neste fim de semana

AÇÃO REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE PARA EVITAR COMPLICAÇÕES NA SAÚDE

Cuidar da saúde começa pela prevenção — e exames de rotina são fundamentais para detectar doenças antes que se tornem problemas mais graves. Pensando nisso, a Afya Educação Médica Belém realiza, nos dias 24 e 25 deste mês, uma ação gratuita de ultrassonografia de abdômen total voltada à comunidade.

O objetivo é ampliar o acesso da população a exames de diagnóstico que muitas vezes têm custo elevado na rede particular, oferecendo o serviço às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os atendimentos acontecem na sede da Afya Educação Médica Belém e as vagas são limitadas, com agendamento prévio obrigatório pelo WhatsApp (91) 99126-7668. A diretora da instituição, Thaís Fernandes, destaca que a iniciativa reforça o papel social da Afya e o compromisso com uma formação médica mais humana.

“Ao longo do ano, realizamos várias ações voltadas para a comunidade, porque acreditamos que a saúde precisa estar ao alcance de todos. É uma forma de oferecer cuidado e atenção a quem mais precisa, ao mesmo tempo em que proporcionamos aos nossos estudantes uma vivência prática e sensível. Eles aprendem a lidar com pessoas reais, com histórias e necessidades diferentes — e isso faz toda a diferença na formação de um bom profissional”, enfatiza Thaís.

A ultrassonografia de abdômen total é um exame simples, rápido e sem dor, capaz de identificar alterações em órgãos internos, como inflamações, cistos e tumores. Realizá-lo de forma preventiva é essencial para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz de diversas doenças.

Com iniciativas como essa, a Afya reafirma seu compromisso em levar saúde e conhecimento à população, aproximando o ensino médico das necessidades reais da comunidade.

Serviço

Exames gratuitos de ultrassonografia de abdômen total

Quando: 24 e 25 de outubro

Onde: Afya Educação Médica Belém

Agendamento obrigatório: (91) 99126-7668

SOBRE A AFYA

A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior, 33 delas com cursos de Medicina e 25 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde em todas as regiões do país. São 3.653 vagas de Medicina aprovadas e 3.543 vagas de medicina em operação, com mais de 24 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da Medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de Medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil e “Valor 1000” (2021, 2023, 2024 e 2025) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do Pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em: www.afya.com.br e ir.afya.com.br

Imagem: Divulgação