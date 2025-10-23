quinta-feira, outubro 23, 2025
Vídeo: caminhão de cerveja tomba na Bahia e carga é saqueada por multidão

Um caminhão carregado de bebidas alcoólicas tombou na BR-116, na altura do município de Serrinha, no interior da Bahia, na manhã de quarta-feira (22). Logo após o acidente, uma multidão de moradores e motoristas que passavam pelo local saqueou parte da carga.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que diversas pessoas sobem na carreta tombada para retirar engradados e caixas de cerveja, em um saque generalizado.

Até o momento, as causas do tombamento e o estado de saúde do motorista não foram divulgados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para fornecer detalhes sobre o incidente, mas não houve retorno.

Reprodução / Redes Sociais

