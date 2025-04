Chega ao fim em São Félix do Xingu, mais uma etapa da Caravana dos povos indígenas rumo a Cop30

A caravana realizada pelo Governo do Pará promove debates e dinâmicas relacionado a mudanças climáticas e importância da participação dos povos indígenas nesta temática, é como um meio preparatório que promove mobilização e suporte intelectual para formação de lideranças indígenas, entre jovens e adultos para terem participação efetivada na Cop30, que será realizada em Belém, entre os dias 10 e 21 de Novembro, tendo sua segunda etapa encerrada, ocorrida em São Félix do Xingu, na praça do Triângulo.

A Caravana contou com o apoio da Federação dos Povos indígenas no Estado do Pará (Fepipa), a prefeitura Municipal de São Félix do Xingu e Cumaru do Norte, Coordenação Regional de Tucumã da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), das Organizações Não Governamentais (Ongs) Niatero e Amazônia Alerta, além do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e presenças de nomes importantes para o cenário dos povos indígenas no país.

Durante a programação houve, promoção de debates importantes, e realização de oficina de produção audiovisual com o apoio da (Secom) Secretaria de Comunicação do Pará, com o objetivo de qualificar os jovens indígenas, a produzirem seus próprios materiais de divulgação que contam suas histórias e ponto de vista.

Para a liderança indígena O-é Kayapó, que é Coordenadora da coordenação Regional Kayapó Sul do Pará e também estava presente na programação, é de suma importância do estado por meio da secretaria dos povos indígenas, trazer essas informações até a base, para que todas as lideranças entendam quais são os assuntos a serem abordados, e possam ser inseridos com excelência nos debates, e possam ter sua autonomia nas decisões a serem tomadas.

Por: Thays Garcia

fotos: Wellyngton Coelho