Semas impulsiona bioeconomia e saberes tradicionais na 13ª Feira do Artesanato do Círio

De 9 a 15 de outubro, Belém se tornou um palco vibrante da cultura amazônica durante a 13ª Feira do Artesanato do Círio (FAC), realizada no complexo Porto Futuro. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) marcou presença especial no evento não apenas participando, mas atuando como curadora de um espaço dedicado a negócios comunitários de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.

No pavilhão da Semas, estavam cerca de dez empreendimentos selecionados para mostrar o uso sustentável dos recursos naturais e contar histórias por meio das suas peças: cerâmicas, luminárias, biojoias e outras manifestações artísticas que carregam memória, técnica e conexão com o território.

Para Jalyne Assunção, analista ambiental da Semas, “cada peça aqui exposta carrega tecnologia social, identidade cultural e compromisso com o território”. Essa visão evidencia como o governo estadual pretende aliar cultura e desenvolvimento regional, apoiando a sociobiodiversidade amazônica.

As artesãs também tiveram voz ativa no evento. Do quilombo Tatuamiri, o grupo “Flores da Resistência” foi delas a demonstração mais contundente de superação e expressão cultural:

Keitiany Dias Araújo compartilhou sua emoção ao participar da feira: “É muito especial poder representar nosso quilombo aqui.”

Rosinete Couto disse que quase tudo o que trouxeram para vender esgotou, e que conseguiram novos contatos para futuras parcerias.

Esses depoimentos ajudam a mostrar que a FAC não é apenas uma vitrine, mas também uma ponte para novas oportunidades.

Organizadores da feira ressaltaram a importância da parceria entre Semas e Sebrae, que viabilizou a presença de comunidades tradicionais e consolidou a FAC como espaço estratégico para exposição do artesanato amazônico. Segundo Igor Silva, coordenador geral da FAC, esse apoio permite “representar povos quilombolas, extrativistas e ribeirinhos” de forma mais inclusiva.

Assim, a 13ª edição reforça sua identidade como um evento que entrelaça fé, cultura, arte e políticas públicas de maneira sustentável.

Imagem: Semas