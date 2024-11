Programa Saúde por todo o Pará atende servidores e usuários dos serviços da Cohab

A manhã de atendimento aos usuários dos serviços da Companhia de Habitação do Pará (Cohab-Pará), nesta terça-feira, (26), ganhou o reforço da ação do Programa Saúde por Todo o Pará, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Foram ofertados diversos serviços de saúde, como atendimento médico de clínica geral, especialidades, exames, atendimento de nutricionistas, da saúde da mulher e da saúde do homem, além de palestras educativas sobre saúde bucal, nutrição, entre outros.

A aposentada Teresinha de Jesus Souza foi à Cohab em busca do cadastro do “Sua Casa”, e aproveitou para tomar vacina e garantir uma consulta médica. “É uma realidade, sou de uma classe social que não tem acesso à médico no meu bairro. Moro em Icoaraci e nunca consigo médico no posto de saúde, e, já fui em outra ação de saúde por todo o Pará e consegui ter meu atendimento médico e também fazer todos os meus exames, é um trabalho muito bom”, pontuou a aposentada.

Luciane Brito, que é de uma empresa terceirizada na Cohab, estava junto com a filha Ana Clara Machado, menor aprendiz também no órgão, para acessar os serviços ofertados. “Essa ação é importante porque a gente tem dificuldade de encontrar médico nos postos municipais, e vamos aproveitar para fazer consulta ginecológica, receber orientações sobre higiene oral, entre outros serviços”, detalhou Luciane.

Foram realizados também exames ginecológicos (preventivo ao câncer de útero, mamografia), verificação da pressão arterial, teste de glicemina, saturação entre outros. Segundo o coordenador da ação, Gabriel Miranda, durante a ação de Saúde por todo o Pará, os pacientes utilizam os serviços da triagem de enfermagem.

Inicialmente, as esquipes da Sespa verificam a pressão, glicemia, saturação, se for necessário, aplicam vacinas, entre outras ações. E, após, encaminham para atendimento especializado, quando necessário. “Estamos com mais de três coordenações aqui, uma para atendimento de pessoas com deficiência que queiram se cadastrar para próteses, cadeira de rodas, e a coordenação estadual de saúde do homem, da mulher; coordenação estadual de nutrição, e o atendimento médico está inclusive com regulação para encaminhamento para as especialidades”, pontou o coordernador da ação

A ação na Cohab, que é uma promoção da gerência de Saúde da Cohab, reúne atividades referentes ao Outubro Rosa (voltado para a saúde da mulher) e Novembro Azul (prevenção da saúde do homem), “garantindo que os servidores possam participar, mas também usuários dos serviços da Cohab e ainda os moradores do entorno da Companhia de Habitação, levando mais saúde e qualidade de vida para os participantes da ação e para quem mais precisa”, destacou Fúlvia Brandão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará