ATAM de Benevides conquista vice-campeonato da Copa Norte e Open Nacional da CBK

Com sua equipe formada por 21 atletas masculino e feminino a Associação Teixeira de Artes Marciais- ATAM, com sede no distrito de Murinin, em Benevides, sagrou-se vice-campeã da Copa Norte de Karate-do “Pedro Yamaguchi” Open Nacional, evento chancelado pela Confederação Brasileira de Karate [CBK], disputado sob a presença de 196 karatecas representativos 36 clubes dos estados do Amapá, Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro.

A associação presidida pelo sensei Daniel Lobato, conquistou sete 7 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze.

O primeiro lugar foi ganho pela Associação Frutos do Karate e em terceiro lugar a Academia Budokukai Karate-Do.

Os medalhistas da ATAM

Caio Ribeiro – Campeão Kata Sênior – DN

Calebe Gama – Prata Kumite – Sub 10 – DN

Carmen Daniel – Bronze Kata Sub 10 – DN

Enzo Salviano- Prata Kumite – Cadete – DN

Fernando Tayllor- Bronze Kumite – Sub 12 – DN

Jenyfer Souza – Prata Kata -Campeã Kumite – Cadete DN

Laura Lima- Prata Kata e Prata Kumite – Sub 8 – DN

Marcos Santos -Prata Kumite – Senior – DN

Roque Sergio – Prata Kata – Master Br/Pt

Ruan Araújo -Prata Kata Sub 10 – DN

Tulia Monteiro – Bronze Kata e Campeã Kumite Sênior – DE +68Kg

Valdenis Santos -Campeão Kata Bronze Kumite – Master BR/PT

Yasmim Nascimento – Campeã Kata Campeã Kumite Sênior – DE -50Kg

Yasmin Assunção- Prata Kata Campeã Kumite Junior/ Senior – DN.

“Com esses excelentes resultados seguimos contribuindo para o fortalecimento e promovendo o karate do Estado do Pará. Escrevemos os nomes dos nossos atletas na história das artes marciais do Pará”, avaliou Daniel Lobato.

Os atletas da Associação Teixeira foram acompanhados pelas técnicas Yasmim Nascimento, Tulia e Tilia Monteiro.

A competição faz parte do calendário da Federação de Karate do Estado do Pará [FKEP], valendo pontos para o ranking estadual 2024, o que pode assegurar vagas para os atletas ingressarem na seleção paraense de 2025.

Homenagem

O momento marcante e muito emocionante foi a presença do Shihan Pedro Yamaguchi, foi aplaudido de pé pelos presentes no ginásio. Yamaguchi, ícone do karate paraense, foi por muitos anos presidente da federação.

Graças ao seu trabalho e dedicação no comando da entidade, o karate paraense está em outro patamar.

O sensei Daniel Lobato recebeu em seu dojo, o presidente da Federação de Karate do Estado do Maranhão: Yuri Almeida, que estava acompanhando seu filho.

A sede da ATAM também recebeu atletas de Parauapebas, Mocajuba e o atleta Leonardo Ken do Rio de Janeiro, que foi campeão na categoria senior divisão especial +84Kg.

“O karate vai muito além de competições. É união, respeito e a nossa associação sempre estará de braços abertos para receber atletas e praticantes de karate em nosso dojo”, ressaltou.

No dia 8 de dezembro a ATAM finaliza sua programação de 2024 promovendo exames de faixas Dangai, a partir das 8h.

Texto: Braz Chucre/Imagens: ATAM/Divulgação