Programa seleciona empreendimentos solidários para fortalecimento da Agricultura Familiar

O Instituto Federal do Pará-IFPA/Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), anunciou na última terça-feira (12) a abertura de edital para Processo Seletivo Simplificado, o qual deve selecionar 20 Empreendimentos para o Programa de Promoção e Fortalecimento de Cooperativas, Associações e Empreendimentos Solidários da Agricultura Familiar. Os selecionados poderão ter comercialização e acesso aos mercados da agricultura familiar no Oeste do Pará.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar, o ‘Mais Gestão’, ligado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), e visa oferecer capacitação e assistência técnica em gestão para organizações e empreendimentos da agricultura familiar nos municípios do Oeste do Pará.

Podem se inscrever empreendimentos agropecuários (cooperativas, associações da agricultura familiar ou empreendimentos familiares, correspondentes aos municípios.

Carmem Lúcia Leal, Coordenadora do Projeto, destaca os municípios a serem beneficiados e as três cidades polos. “Nós vamos selecionar vinte projetos entre associações e cooperativas e empreendimentos familiares, e nós desenhamos uma estrutura para trabalhar por cidades polos. Então a gente vai ter a cidade polo Santarém para atender os municípios de Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém; a cidade polo Óbidos para atender os municípios de Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná e Óbidos e polo Rurópolis para atender Rurópolis, Uruará e Placas”, destacou Carmen.

Os participantes devem ficar atentos ao período de inscrição que iniciou nesta sexta-feira (15) e segue até o dia 21 de novembro de 2024.

Informações sobre o edital estão disponíveis na página da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, no link (https://www.funetec.org.br/editais).

PROGRAMA MAIS GESTÃO

Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar – Mais Gestão. Este edital faz parte de uma iniciativa estratégica do Programa Mais Gestão, que visa promover o fortalecimento econômico dos empreendimentos da agricultura familiar, além de ampliar a distribuição de alimentos de qualidade no país.

Imagem: Reprodução/Facebook