Recapeamento: mais de 4 km de vias receberam nova camada de asfalto

A parceria que deu certo e trouxe um avanço significativo para Santarém, continua a fazer história. A Prefeitura de Santarém, junto ao governo do estado, avançam a cada dia com a pavimentação e com o recapeamento de diversas vias na zona urbana. Ontem, quarta-feira, 13, o prefeito Nélio Aguiar realizou a primeira visita técnica nas ruas que receberam recentemente o serviço de recapeamento asfáltico.

As Travessas Barjonas de Miranda, Agripina de Matos e Antônio Justa localizadas na Zona Norte, além da Rua Rosa Vermelha no bairro Aeroporto Velho, receberam juntas, mais de 4,2 km de nova camada asfáltica, serviço que também é conhecido pelo nome técnico de recapeamento.

“Esse é um serviço importante e que já planejávamos há muito tempo, porque o recapeamento acaba com aquela situação de tapa-buraco, e nessas ruas onde o prefeito realizou vistoria, eram ruas com asfalto muito antigo que precisavam com frequência de manutenção, e agora, com o recapeamento, esse serviço de manutenção, sem dúvidas será evitado porque temos um asfalto novo”, lembou o secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões.

O prefeito Nélio Aguiar, também, frisou a importância do recapeamento nas vias citadas e disse ainda que outras vias serão recapeadas até o fim do ano.

“Esse recapeamento é mais um resultado da parceria que deu certo, entre a prefeitura de Santarém e o governo do estado, que não tem medido esforços para nos ajudar em todos os quesitos. Essas vias são apenas as primeiras de muitas que ainda serão recapeadas”.

Nélio reiterou a importância do recapeamento para a economia do município.

“Com esse recapeamento, vamos reduzir os custos da operação tapa-buraco e dos serviços de manutenção paliativa. Com isso estaremos empenhados agora em outros pontos que precisam dessa manutenção”.

INVESTIMENTO

Em 2017, primeiro ano da gestão de Nélio Aguiar, Santarém contava com uma malha viária de mais de 700 km de ruas, onde desses, somente 220 km eram pavimentados. Ao término da do segundo ano da gestão, no próximo dia 31/12, Santarém terá mais de 480 km de vias pavimentadas.

Nesse período, a Prefeitura pavimentou, ao longo de oito anos, 261 km de ruas, melhorando a vida de mais de 250 mil pessoas impactadas diretamente com a chegada do novo asfalto, a começar dos bairros mais afastados, em direção ao centro da cidade.

Imagens: Agência Santarém