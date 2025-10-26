Marquinhos Vieira assume presidência da Asbep em cerimônia festiva

O desportista Marquinhos Vieira foi empossado, ontem, sábado, 26, às 11h, como novo presidente da Associação do Banco do Estado do Pará – ASBEP. A cerimônia marca o início de uma nova gestão voltada ao fortalecimento e à ampliação das atividades esportivas do clube bancário, atendendo aos anseios dos associados.

A programação festiva incluiu um clássico amistoso RE-PA entre os associados da agremiação, com arbitragem do quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF). As equipes, formadas por titulares, garantiram um jogo disputado e, como incentivo extra, o time vencedor foi agraciado com uma “premiação da gelada”, em clima de confraternização.

O evento contou, ainda, com a presença de diversos convidados do meio esportivo e institucional, entre eles o presidente do COPM, coronel Costa Júnior; Ivaldo Silva (Bancrévea), Josiel Lima (Aclep), Paulo Caxiado, Reginaldo Barros, Nonato Batista e outros nomes ligados ao esporte e ao associativismo bancário.

A nova gestão de Marquinhos Vieira pretende reforçar o calendário de eventos esportivos e sociais da Asbep, consolidando o clube como um dos principais espaços de convivência e lazer da categoria no Pará.

Por Nonato Batista/Foto: Divulgação