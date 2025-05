Quantos títulos Harry Kane tem na carreira?

Atacante inglês se sagrou campeão da Bundesliga com o Bayern de Munique

Da CNN

O atacante inglês Harry Kane conquistou neste domingo (4), aos 31 anos, seu primeiro título na carreira. A conquista da Bundesliga pelo Bayern de Munique veio após o empate do Bayer Leverkusen com o Freiburg, que garantiu aos bávaros o título antecipado.

Nas redes sociais o centroavante, que chegou ao Bayern em 2023, comemorou a taça de maneira discreta, publicando um emoji de troféu.

Com passagens por Tottenham, Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester, Kane perseguia havia anos o primeiro título da carreira enquanto se consolidava ano após ano como um dos melhores atacantes do mundo.

Quando se transferiu do Tottenham para o Bayern, a espera parecia que enfim acabaria, afinal o clube bávaro tinha conquistado as últimas 11 edições da Bundesliga. Contudo, em sua primeira temporada com a equipe, o Bayer Leverkusen fez uma campanha irrepreensível e, invicto, sagrou-se campeão alemão.

Ao fim da temporada 2023-24, os bávaros, pela primeira vez em mais de uma década, ficaram sem títulos.

Mas neste sábado, mesmo sem entrar em campo, o inglês pôde soltar o grito entalado. O Bayern voltou a conquistar a Bundesliga e Harry Kane, finalmente, poderá contar aos filhos e netos que é campeão.

Os títulos da carreira de Harry Kane

Bundesliga 2024-25 (Bayern de Munique)

