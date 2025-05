Técnico diz que Paquetá chorou de frustração após receber cartão amarelo

Em meio a acusações por apostas, meia brasileiro levou amarelo contra o Tottenham

Mark Gleesonda Reuters

O meia brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham United, se emocionou e caiu em lágrimas de frustração após ser advertido com cartão amarelo durante o empate de 1 a 1 contra o Tottenham Hotspur, pela Premier League, neste domingo (4), segundo afirmou o técnico Graham Potter.

Paquetá, envolvido em incertezas sobre seu futuro após ser acusado de irregularidades em apostas, parecia visivelmente angustiado e foi filmado enxugando uma lágrima do olho após ser punido com o cartão amarelo no segundo tempo por uma falta cometida em Mikey Moore, do Tottenham.

O meia brasileiro contestou a decisão, gesticulando com os braços, antes que as imagens da televisão mostrassem o momento em que ele limpava a lágrima de seu olho.

O árbitro Michael Oliver o advertiu sobre seu comportamento, enquanto vários companheiros de equipe tentavam acalmá-lo.

Paquetá, de 27 anos, aguarda o desfecho de uma audiência da Associação de Futebol (FA) sobre acusações de manipulação de resultados e pode enfrentar uma possível suspensão vitalícia se for considerado culpado de receber intencionalmente quatro cartões amarelos em partidas da Premier League com o intuito de fazer apostas. Ele nega a acusação.

“Eu acho que ele é apenas um jogador que está tentando dar o seu melhor e quer que a situação melhore, e provavelmente ficou um pouco frustrado com a ação”, disse Potter.

“E aí você vê um ser humano, não perfeito, mas eu adoro o Lucas. Ele deu tudo de si, mesmo nas circunstâncias difíceis em que se encontra. Ele deu tudo e agora está absolutamente bem.”

Paquetá ainda enfrenta uma espera frustrante, pois o caso não deve ser concluído antes de junho.

O painel independente responsável pela audiência não conseguiu concluir os procedimentos em março devido à complexidade do caso e adiou as discussões.

Reprodução/X @WestHam_PT