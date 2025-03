Rabo do Peru contagia milhares de foliões em Icoaraci

Alegria e a diversidade de brincantes marcaram o desfile do tradicional bloco Rabo do Peru, ontem, Quarta-feira de Cinzas, 5, no distrito de Icoaraci. A agremiação comemorou 30 anos de existência e trouxe como tema “Rabo do Peru na COP 30 – Da Natureza, pela Natureza e para a Natureza”. Uma multidão de foliões, estimada em 350 mil pessoas, mais do que no ano passado, percorreu em quatro horas os três quilômetros do corredor da folia, organizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Subprefeitura local, na Rua 15 de Agosto.

Pela primeira vez, o bloco abriu a programação oficial do Carnaval na Vila Sorriso. Desde o meio-dia, centenas de pessoas já se aglomeravam no entorno da sede da agremiação, na Rua Soledade. Às três horas da tarde, o carro abre-alas, composto pelo peru gigante, símbolo maior da festa, deu início ao desfile. O cortejo foi animado por um trio elétrico puxado pelo cantor Luís Lima e por 10 carretinhas sonoras, que tocavam músicas de Carnaval, forró, funk, rap e MPB no ritmo pancadão, enquanto DJs incentivam os foliões a se esbaldarem de alegria.

Milhares de mulheres com suas tiaras de coelhinhas e quepes de marinheiro, homens com máscaras de monstros e super-heróis, e gente que se vestiu como achou melhor para a folia, se divertiram com samba no pé. Nem a chuva que caiu durante todo o desfile do bloco esfriou a empolgação de adolescentes, jovens, adultos e idosos. Quem não levou sua própria bebida em copos e garrafas pet, pode comprar dos ambulantes durante o trajeto.

O cantor Luís Lima fez uma pausa no trio elétrico em frente ao palanque oficial para fazer um agradecimento aos músicos e DJs que animavam os brincantes e à Subprefeitura de Icoaraci pela organização do Carnaval. “Peço respeito aos deficientes e às mulheres para se ter um mundo melhor”, enfatizou o cantor, sendo muito aplaudido.

TRADIÇÃO E CULTURA

A alegria dos brincantes foi marcante no desfile do Rabo do Peru empolgando até quem ainda não havia participado da festa. “É a primeira vez que eu tô vindo, vim prestigiar a festa, muito falada, né? É um bloco que é conhecido nacionalmente, bloco daqui da nossa comunidade. A gente veio curtir”, disse Rosana Campos, acompanhada de uma amiga, ambas moradoras de Icoaraci.

Para Daniel Moraes, mais conhecido como o “Homem do Mingau”, por vender o produto em Icoaraci, é a alegria dos brincantes que o leva a participar do bloco. “Muita animação, muita curtição. É a festa que anima Icoaraci toda, a Vila Sorriso. Eu já participo há uns quatro anos seguidos”.

O servente de pedreiro Marcelo Ricardo Pereira da Costa valoriza a tradição do Rabo do Peru e aproveita a folia para comemorar a mudança de idade. “É uma tradição muito bonita. No mês de fevereiro, dia 3, eu faço aniversário e comemoro brincando no Carnaval”.

Diva Reis também aprecia longevidade do Rabo do Peru. “Há 30 anos eu participo desse bloco, porque é tudo de bom”, enalteceu a moradora da Vila Sorriso.

Patrick Alves, que nasceu e vive em Icoaraci, chama atenção para a importância cultural do bloco. “Não é só curtição. O Rabo do Peru é tradição, é cultura. Hoje em dia é patrimônio [cultural de natureza imaterial do Pará] e deixa a gente muito orgulhoso. Pra mim, que sou filho e cria daqui, é uma renovação da cultura”.

VENDAS

O grande número de brincantes também estimula, além do consumo em bares e botecos, o comércio informal no entorno da sede do bloco, na rua Soledade, e no trajeto do desfile.

O artesão Mauricio Moraes de Oliveira vende acessórios masculinos e femininos, em média, custando a partir de R$ 20,00. O produto mais consumido é a tiara e a maior clientela é o público feminino. “A venda, graças a Deus, está fluindo. Está saindo bem as mercadorias. Estamos conseguindo tirar legal do leite das crianças”.

CHAVE DE OURO

Marco Antonio Soares, o Marquinho do Peru, fundador e presidente do bloco, considerou magnífica a passagem da agremiação na tarde de Quarta-feira de Cinzas e enalteceu a parceira com a Prefeitura de Belém. “Nós abrimos o Carnaval Oficial de Icoaraci. A gente fechava, mas nós abrimos com chave de ouro. Estamos com uma parceria agora com a subprefeitura de Icoaraci, com a Secretaria de Cultura e Turismo. Independente de qualquer tipo de conotação [ideológica], nós trabalhamos em benefício das famílias, principalmente, as mais carentes”.

Ele também comemorou as três décadas de existência do Rabo do Peru. “Trinta anos de folhinha, trinta. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tô com 71 anos. A minha família, que é a diretoria do Rabo do Peru, está em Parauapebas. E sempre eles brincam comigo dizendo, pai, larga isso. Porque é o sufoco do coração, entendeu? Mas eu amo isso, eu não vou largar. Então vai continuar o Rabo do Peru por muito tempo. Até eu estar vivo e eu espero que meu filho, meu vice-presidente, o Marcos Fabrício, dê continuidade”.

O subprefeito de Icoaraci, Vitor Gama, avaliou como positiva a abertura oficial do Carnaval na Vila Sorriso. “Abertura muito boa. Não poderia ser melhor. Graças a Deus não tivemos nenhuma intercorrência, nenhuma briga. O Peru chegou no horário marcado pela Polícia Militar, sem nenhum problema”.

O Carnaval oficial no distrito continua no próximo sábado, 8, e domingo, 9, e a programação completa pode ser conferida no portal da Prefeitura de Belém.

“O folião que vier para Icoaraci pode ter certeza de que vai encontrar um ambiente de família, novamente um ambiente seguro, como já foi no Rabo do Peru. Sem sombra de dúvida vai encontrar muita diversão, muita folia. Sábado vai ter o Sorriso Pop junto com o desfile das escolas de samba. No domingo, vamos ter o Icoaraci Folia, uma linda festa com mais 13 atrações no corredor da folia na quarta rua (15 de Agosto)”, convida Vitor Gama.

