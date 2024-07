Sancionada a lei que cria o Dia do Rei Pelé na data do milésimo gol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta terça-feira (2), a Lei 14.909, de 2024, que institui o Dia do Rei Pelé, a ser comemorado anualmente em 19 de novembro. A lei foi publicada no Diário Oficial da União.

A data escolhida faz referência ao dia 19 de novembro de 1969, quando Pelé marcou o milésimo gol de sua carreira. O gol histórico aconteceu durante uma partida entre Santos e Vasco da Gama, no estádio do Maracanã, onde o Santos venceu por 2 a 1.

A nova lei é oriunda do projeto de lei (PL) 5.867/2023, apresentado na Câmara dos Deputados. Em maio, a Comissão de Esporte do Senado (Cesp) aprovou a matéria, com parecer favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu em Três Corações (MG) em 23 de outubro de 1940. Entre 1957 e 1971, jogou 114 partidas pela Seleção Brasileira de Futebol, marcando 95 gols. Ele foi tricampeão mundial nas Copas de 1958 (Suécia), 1962 (Chile) e 1970 (México). Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, em São Paulo, aos 82 anos.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Sebastião Moreira