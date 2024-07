Após descriminalização, busca por maconha no Google dispara

Depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) descriminalizou o porte de maconha, as buscas no Google pela palavra “maconha” dispararam. A decisão da Corte ocorreu na última terça-feira (25).

Segundo o Google Trends considerou os últimos cinco anos e apontou que o mês de junho foi o que mais apresentou pesquisas pela droga no Brasil. Houve ainda um aumento no interesse por legislação da Cannabis.

Entre as perguntas mais feitas ao site de busca, estão: “Maconha foi legalizada?”; “Quanto é 40g de maconha?”; “Quanto pesa um cigarro de maconha?”; e “Quem liberou a maconha?”. As informações são da Folha de S. Paulo.

Na última quarta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a quantidade de maconha para diferenciar usuários de traficantes: um total de 40 gramas; o que produz até 133 cigarros. Para aqueles que não têm ideia do quanto corresponde essa quantidade, o Pleno.News fez um comparativo com produtos usados no dia a dia, como orégano, arroz, café, sal rosa e alecrim.

Esse critério, contudo, é relativo. Isso porque há casos em que pessoas podem ser abordadas com uma quantidade menor, e ainda assim serem consideradas traficantes a depender de como a droga for armazenada, a variedade de substâncias apreendidas, se a pessoa está portando com ela instrumentos como balança ou tenha no celular contatos de usuários e traficantes, por exemplo.

Além disso, o parâmetro também pode ser relativo em quantidades superiores a 40 gramas, se houver provas suficientes para que o juiz entenda que trata-se de um usuário.

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay