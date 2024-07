Secretaria da Fazenda apreende 12 toneladas de madeira serrada em Dom Eliseu

Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa, realizada por servidores lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, na quinta-feira, 25, apreendeu 12 toneladas de madeira serrada.

“Durante a fiscalização na região de Rondon do Pará, altura do km 56, foi interceptado um veículo bitruck saindo de uma vicinal, cruzando a BR 222 e entrando em outra vicinal em atitude suspeita. O veículo foi abordado e apresentou duas notas fiscais de 25 m3 de madeira serrada, que saiu de Moju, no Baixo Tocantins, no Pará, com destino a São Luís, no Maranhão. Ele foi avaliado em R$ 16.321,76”, informou o coordenador da unidade da Sefa do Itinga, Gustavo Bozola.

O coordenador da Sefa, acrescentou: “após análise foi verificado que as notas fiscais foram emitidas em 09/07/2024, gerando suspeitas de irregularidades. Nas guias florestais foi identificado que a rota que deveria ser seguida seria Paragominas, Ulianópolis, Dom Eliseu e entrar no Maranhão, porém a carga foi abordada em Rondon do Pará, em completa desconformidade”.

O veículo foi levado para a balança de pesagem de veículos, onde foi constatada uma diferença de peso de 12 toneladas em relação ao informado na nota fiscal. Foi acionada a Secretaria de Meio Ambiente de Dom Eliseu, para onde a carga foi encaminhada com ajuda da escolta da Polícia Militar e foram lavrados três Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 5.488,98, referente ao embaraço a fiscalização e ao imposto.

