Boxe: Nocaute na Violência é atração no parque de exposição de Soure, Marajó

A equipe do projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’ nas suas incursões pelo do Estado, levando à prática sadia do esporte nobre como ferramenta de inclusão social, se apresenta na cidade de Soure, no Marajó, nesse sábado, 27, no parque de exposição da cidade sourense, a partir das 17h.

A atração faz parte do programa de veraneio de Soure, um dos mais festejados do arquipélago marajoara. O evento tem o apoio do prefeito Guto Gouvea que vai receber uma comitiva de 52 pessoas, entre atletas, técnicos, árbitros e convidados especiais.

Entre eles, o desembargador federal Rubens Rollo D’Oliveira atualmente atuando no TRF 6ª Região com sede em Minas Gerais.

No card de lutas, o duelo feminino entre Bárbara Martins [Maizena Team] e Pâmela Costa [Associação Desportiva Zezé do Boxe].

Na categoria masculino a disputa do cinturão da categoria meio-médio ligeiro entre José Moreira [CT Almir Alcântara] e Ezequiel Palheta [CT Abel Nunes].

Seguem ainda lutas amadoras: Leonardo [Rogério Boxe Portel] x Ricardo George [Team Kaory Salinas]; Icaro Gabriel x Gustavo Pereira; Daniel Sales [Team Maizena] x Janderson Souza [CT Almir Alcântara], pela categoria peso pesado; João Vitor [CT Almir Alcântara] x Aléssio ‘Alexinho’ Andrey [Sistema STOL de Artes Marciais], categoria peso pena juvenil, de 57 a 60 kg.

Yan ‘Bivolt’ Almeida [Sistema STOL de Artes Marciais] x Felipe Teles [Dragon Boxe, Curralinho], adulto masculino 60 a 63 kg.

“Tudo certo para uma digna apresentação do ‘Nocaute na Violência’ na cidade de Soure, a capital do Marajó. Serão lutas empolgantes reunindo jovens atletas de várias associações e centro de treinamentos”, diz Júnior Kib, da coordenação do projeto chefiado pelo expert Zezé do Boxe. (Colaborou Braz Chucre/Ronaba)

