Vinagre e detergente não desinfetam alimentos e podem trazer riscos à saúde

Anvisa alerta para a prática e diz que desinfecção deve ser feita com água e solução própria para alimentos

Yasmin Silvestre, colaboração para a CNN Brasil, São Paulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou um alerta contra uma prática comum nas cozinhas brasileiras em deixar frutas, verduras e legumes de molho em vinagre ou detergente. Segundo o órgão, nenhum dos dois tem eficácia antimicrobiana comprovada e o detergente pode deixar resíduos que representam riscos à saúde do consumidor.

A orientação, divulgada nessa quinta-feira (12), faz parte da série “Sem Desinformação”, em que a agência desmente receitas caseiras e informações falsas sobre saúde.

De acordo com a Anvisa, a desinfecção continua sendo importante para os alimentos, inclusive aqueles que são consumidos crus e que podem carregar microrganismos do ambiente onde foram cultivados, e que pode influenciar na formação de doenças.

No entanto, para isso é importante lavá-los em água corrente para retirar as sujeiras visíveis (terra e insetos) e, depois, deixá-los de molho em uma solução própria para desinfecção de hortifrutícolas e enxaguá-los.

O vinagre não apresenta a mesma capacidade de eliminação dos microrganismos. O detergente, por sua vez, não é formulado para aplicação direta em alimentos e se aplicados em alimentos porosos, pode afetar a saúde do consumidor.

Desinfetantes precisam ser registrados na Anvisa

Os desinfetantes para hortifrútis precisam ser registrados na Anvisa e seguir a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 695/2022. A norma estabelece que o rótulo deve informar a quantidade de produto a ser usada e o tempo de molho. Também permite apenas três princípios ativos: o ácido dicloroisocianúrico (e seus sais de sódio e potássio), o hipoclorito de cálcio e o hipoclorito de sódio.

Para obter o registro, o produto precisa comprovar eficácia contra as bactérias Escherichia coli e Enterococcus faecium, associadas a infecções, diarreias e gastroenterites.

Como higienizar os alimentos

Retirar as partes estragadas ou machucadas, se houver.

Lavar em água corrente para remover sujeira visível, como terra e insetos.

Deixar de molho em solução própria para desinfecção de alimentos.

Enxaguar em água potável.

Secar naturalmente ou com utensílios específicos. Frutas e legumes devem escorrer bem, e as folhosas podem ir à secadora doméstica.

Na hora de escolher o desinfetante, o consumidor deve ler o rótulo, conferir se o produto é regularizado e indicado para alimentos e seguir à risca a diluição e o tempo de contato indicados pelo fabricante. A situação do produto pode ser consultada no portal de saneantes da Anvisa.

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