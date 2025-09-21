domingo, setembro 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Street Fighter | Jason Momoa explica a razão para interpretar Blanka no filme

O longa conta com nomes como Noah Centineo e David Dastmalchian no elenco

Omelete

3 min de leitura

Júlia Henn

Durante sua participação no podcast BingeworthyJason Momoa explicou a razão pela qual quis interpretar Blanka na adaptação live-action do jogo Street Fighter, que chega aos cinemas em outubro de 2026. 

O personagem é um lutador que se comunica por grunhidos, rosnados e linguagem básica. Para Momoa, esse é exatamente o tipo de personagem que combina com ele. “Não existe ninguém melhor para interpretar o Blanka, então é por isso que eu vou“, resumiu o ator. “Faremos tudo o que o público quer ver, efeitos práticos, computação gráfica, vamos fazer nosso melhor. O elenco é insano. Meu filho e eu jogamos, é o único jogo que eu jogo.”

Considerando personagens anteriores de Jason Momoa, como Khal Drogo em Game of Thrones, e Ronon Dex em Stargate Atlantis, a identificação do ator com Blanka é compreensível.

O novo filme inspirado nos lendários games de luta Street Fighter, da Capcom, será dirigido por Kitao Sakurai (Twisted Metal), que assumiu o projeto após saída dos irmãos Danny Michael Philippou (Fale Comigo). A versão mais recente do roteiro é assinada por Dalan Musson (Capitão Améria: Admirável Mundo Novo).

Quem está no elenco do filme de Street Fighter?

O elenco de Street Fighter é repleto de nomes que vão do curioso ao inspirado. O ator e artista marcial Andrew Koji (Trem-Bala) fará Ryu, enquanto Noah Centineo (O Recruta) está no papel de Ken. David Dastmalchian (O Esquadrão Suicida) fará o vilão M. Bison, e Jason Momoa (Duna) interpreta o personagem brasileiro, Blanka. 

Ainda no elenco estão dois astros do WWERoman Reigns como Akuma e Cody Rhodes como Guile. Curtis “50 Cent” Jackson fará o boxeador Balrog, enquanto Callina Liang (Presença) ficou como Chun-Li. Vidut Jammwal será Dhalsim, o cantor Orville Peck é Vega e o comediante Andrew Schultz foi escalado como Dan Hibiki.

Quando o filme de Street Fighter estreia?

A estreia do filme está marcada para 15 de outubro 2026. A produção é da Legendary, mesma produtora de Duna Godzilla. A Paramount Pictures será responsável pela distribuição.

Iniciada em 1987, a franquia Street Fighter já vendeu mais  50 milhões de unidades ao redor do mundo, em diversas plataformas. O jogo mais recente da saga que tem personagens como Ryu, Ken e Chun-Li, Street Fighter 6, teve lançamento em 2 de junho de 2023 e se tornou um dos maiores sucessos dos games do gênero.

Nas telas, a franquia teve menos sorte: os filmes Street Fighter: A Última Batalha (1994) e Street Fighter: A Lenda de Chun-Li (2009) não foram bem-sucedidos nas bilheterias, apesar da presença de astros como Jean-Claude Van Damme Michael Clarke Duncan no elenco.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vingadores: Doomsday | Imagem vazada por maquiadora mostra trajes dos heróis
Próximo artigo
Rent A Girlfriend | 5ª temporada é confirmada para 2026; veja imagem

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,605FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315