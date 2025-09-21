Street Fighter | Jason Momoa explica a razão para interpretar Blanka no filme

O longa conta com nomes como Noah Centineo e David Dastmalchian no elenco

Júlia Henn

Durante sua participação no podcast Bingeworthy, Jason Momoa explicou a razão pela qual quis interpretar Blanka na adaptação live-action do jogo Street Fighter, que chega aos cinemas em outubro de 2026.

O personagem é um lutador que se comunica por grunhidos, rosnados e linguagem básica. Para Momoa, esse é exatamente o tipo de personagem que combina com ele. “Não existe ninguém melhor para interpretar o Blanka, então é por isso que eu vou“, resumiu o ator. “Faremos tudo o que o público quer ver, efeitos práticos, computação gráfica, vamos fazer nosso melhor. O elenco é insano. Meu filho e eu jogamos, é o único jogo que eu jogo.”

Considerando personagens anteriores de Jason Momoa, como Khal Drogo em Game of Thrones, e Ronon Dex em Stargate Atlantis, a identificação do ator com Blanka é compreensível.

O novo filme inspirado nos lendários games de luta Street Fighter, da Capcom, será dirigido por Kitao Sakurai (Twisted Metal), que assumiu o projeto após saída dos irmãos Danny e Michael Philippou (Fale Comigo). A versão mais recente do roteiro é assinada por Dalan Musson (Capitão Améria: Admirável Mundo Novo).

Quem está no elenco do filme de Street Fighter?

O elenco de Street Fighter é repleto de nomes que vão do curioso ao inspirado. O ator e artista marcial Andrew Koji (Trem-Bala) fará Ryu, enquanto Noah Centineo (O Recruta) está no papel de Ken. David Dastmalchian (O Esquadrão Suicida) fará o vilão M. Bison, e Jason Momoa (Duna) interpreta o personagem brasileiro, Blanka.

Ainda no elenco estão dois astros do WWE: Roman Reigns como Akuma e Cody Rhodes como Guile. Curtis “50 Cent” Jackson fará o boxeador Balrog, enquanto Callina Liang (Presença) ficou como Chun-Li. Vidut Jammwal será Dhalsim, o cantor Orville Peck é Vega e o comediante Andrew Schultz foi escalado como Dan Hibiki.

Quando o filme de Street Fighter estreia?

A estreia do filme está marcada para 15 de outubro 2026. A produção é da Legendary, mesma produtora de Duna e Godzilla. A Paramount Pictures será responsável pela distribuição.

Iniciada em 1987, a franquia Street Fighter já vendeu mais 50 milhões de unidades ao redor do mundo, em diversas plataformas. O jogo mais recente da saga que tem personagens como Ryu, Ken e Chun-Li, Street Fighter 6, teve lançamento em 2 de junho de 2023 e se tornou um dos maiores sucessos dos games do gênero.

Nas telas, a franquia teve menos sorte: os filmes Street Fighter: A Última Batalha (1994) e Street Fighter: A Lenda de Chun-Li (2009) não foram bem-sucedidos nas bilheterias, apesar da presença de astros como Jean-Claude Van Damme e Michael Clarke Duncan no elenco.