Rent A Girlfriend | 5ª temporada é confirmada para 2026; veja imagem

O anime é um dos mais controversos atualmente

Omelete

1 min de leitura

Júlia Henn

O anime Rent-a-Girlfriend (no Brasil, Namorada de Aluguel) ganhará uma quinta temporada em 2026. Anteriormente, havia sido anunciado que a quarta temporada seria dividida em duas, mas este plano foi alterado para transformar a segunda leva de episódios em uma temporada totalmente nova.

Uma ilustração oficial de autoria da animadora Kanna Hirayama foi publicada para celebrar o anúncio da quinta temporada. Veja a imagem abaixo:

O anime é baseado no mangá de Reiji Miyajima, publicado pela Kodansha no Japão e pela Panini no Brasil. Começou a sair em 2017 e, em 2020, ganhou adaptação para a TV.

Leia a sinopse oficial do anime: “Kinoshita Kazuya é um estudante fracassado de 20 anos. Ele só beijou sua namorada uma única vez, e levou um fora depois de um mês. “Nossa, nunca mais quero passar por isso de novo”. Cheio de rancor, Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas para conseguir um encontro. Ele arranja um encontro e encontra Mizuhara Chizuru, que coloca seu longo cabelo preto atrás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel, pode surgir algo real! Uma comédia romântica sem eira nem beira, cheia de amor e reviravoltas!”

As quatro temporadas anteriores estão disponíveis no Crunchyroll.

