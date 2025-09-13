TAM celebra 24 anos de história, conquistas e trabalho de inclusão social em Benevides

O último dia 11 de setembro de 2025 foi especial em dose tripla para a Associação Teixeira de Artes Marciais (ATAM): além de comemorar 24 anos de fundação, a data marcou também o aniversário do professor Roque Sergio, fundador e diretor técnico da entidade, e coincidiu com o Dia Nacional do Karate e o Dia Nacional do Árbitro Esportivo.

Fundada em 2001, a ATAM se consolidou como referência no Pará ao unir formação esportiva, inclusão social e educação. São mais de 25 faixas pretas formados e centenas de alunos que já passaram pelo Dojo Atam ao longo dessas duas décadas, muitos deles hoje parte da nova geração que dá continuidade ao legado.

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO PELO ESPORTE

Entre os projetos de maior destaque está o “Karate: um Caminho de Educação e Inclusão”, que alia treinamento técnico e físico a valores como disciplina, respeito e cidadania.

O compromisso social da associação vai além do tatame. A ATAM é parceira do Projeto Benevides Recicla, levando a seus alunos a importância da educação ambiental e da preservação do meio ambiente. Além disso, o presidente da entidade, Daniel Lobato, se formou recentemente no curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) promovido pela Prefeitura de Benevides, reforçando a missão de inclusão e acessibilidade no esporte.

BOXE E CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES

Com a mesma seriedade, a ATAM também desenvolve a modalidade de boxe. No próximo dia 20 de setembro, os atletas Roberto Amaral, Pedro Henrique e Cauã Ribeiro representarão a ATAM na 59ª edição do Nocaute na Violência no distrito de Palmares, na cidade de Tailândia.

No dia 27 de setembro, os caratecas da ATAM estarão no tatame do ginásio da UEPA João Paulo II, em Belém, para disputar a 3ª etapa do Campeonato Paraense de Karate 2025, competição oficial da (Fkepa), para a qual a equipe se prepara intensamente.

RECONHECIMENTO NACIONAL

O trabalho de excelência da ATAM também foi reconhecido recentemente com a seleção da associação para integrar o Programa de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A parceria garante mais recursos, oportunidades e acesso a competições oficiais, fortalecendo a missão de desenvolver não só o Karate, mas também o ParaKarate, abrindo portas para atletas com deficiência.

UM LEGADO QUE TRANSFORMA VIDAS

À frente da associação estão o professor Roque Sergio (4º Dan), responsável pela direção técnica, e o presidente Daniel Lobato, árbitro classe A da FKEPA e nível 1 do Conselho Nacional de Boxe (CNB).

Juntos, eles conduzem uma equipe de instrutores e voluntários que mantêm viva a filosofia de que o esporte é capaz de formar campeões dentro e fora do tatame.

“Estamos orgulhosos das conquistas em 24 anos de atuação, e mais comprometidos em continuar transformando vidas e promovendo valores através do karatê e do boxe. A ATAM é uma família, e cada conquista é fruto do esforço coletivo de nossos alunos, professores, pais e parceiros”, declarou Daniel Lobato, presidente.

Por Braz Chucre/Imagem: Divulgação