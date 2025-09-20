TikTok terá algoritmo, dados de usuários e conselho controlados pelos EUA, diz Casa Branca

Possível acordo entre EUA e TikTok prevê controle do conselho e do algoritmo por investidores americanos e limite de 20% para a ByteDance, dona do app. Governo chinês não confirmou acordo.

Por g1

As negociações entre Estados Unidos e TikTok avançam para um acordo que prevê mudanças profundas no controle do aplicativo no país, com destaque para a segurança dos dados e do algoritmo.

Um alto funcionário da Casa Branca informou que os dados de usuários americanos serão armazenados nos Estados Unidos, em uma plataforma de nuvem operada pela Oracle, e que o algoritmo será protegido, reconfigurado e gerido inteiramente dentro do país, fora do controle da empresa-mãe chinesa, a ByteDance, segundo a agência de notícias Reuters.

Neste sábado (20), a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, já havia informado em entrevista à Fox News que seis dos sete assentos do conselho do TikTok nos EUA ficariam com representantes americanos, enquanto a Oracle desempenharia papel central na gestão de dados e privacidade.

“Os dados e a privacidade serão liderados por uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, a Oracle, e o algoritmo também será controlado pelos Estados Unidos”, disse Leavitt.

As conversas envolveram o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, em encontro realizado em Madri, afirmou a secretária de imprensa.

Esse entendimento cria um “acordo-quadro” para que a ByteDance, controladora do TikTok, reduza de forma significativa sua participação na operação americana, limitada a no máximo 20%.

Novos investidores devem entrar no negócio, entre eles a Oracle, a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz e o fundo de private equity Silver Lake, segundo apurou a Bloomberg.

O prazo para a separação foi definido por uma lei aprovada no Congresso americano, que obriga a venda até janeiro de 2025. O presidente Donald Trump já havia estendido o limite para 16 de dezembro, permitindo mais tempo para as tratativas.

Apesar do avanço, ainda não há sinal verde da China. Em comunicado oficial, o governo chinês reconheceu que o tema foi discutido durante a reunião entre Trump e o presidente Xi Jinping, mas não mencionou qualquer aprovação do acordo.

Do outro lado, Trump disse nesta sexta-feira (19) que o acordo já foi fechado.

“Acabei de concluir uma ligação muito produtiva com o presidente Xi, da China. Avançamos em muitas questões importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a aprovação do Acordo do TikTok”, escreveu Trump em sua rede social.

“A ligação foi muito boa, voltaremos a nos falar por telefone, agradecemos a aprovação do TikTok e ambos esperamos nos encontrar na Apec [Cooperação Econômica Ásia-Pacífico]”, escreveu Trump, fazendo referência ao fórum que ocorre a partir de 31 de outubro na Coreia do Sul.

O caso também marca uma mudança no discurso do próprio Trump. Antes crítico do TikTok, o republicano tem adotado um tom mais favorável à rede social, a quem atribui parte da mobilização de jovens eleitores em sua campanha presidencial de 2024.

Foto: Jornal Nacional e AP.