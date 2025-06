TJPA abre concurso com salários de até R$ 15 mil; confira as vagas e como se inscrever

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) abriu um novo concurso público com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista judiciário e oficial de Justiça avaliador, ambos de nível superior. Os salários chegam a até R$ 15 mil.

As vagas são distribuídas entre diversas áreas, com destaque para o cargo de analista judiciário Direito, que oferece 30 vagas imediatas. Outras funções incluem áreas como psicologia, serviço social, pedagogia, arquitetura, engenharia, TI, medicina e comunicação social.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 22 de julho, no site da banca Cebraspe. A taxa custa R$ 150, com possibilidade de isenção para pessoas com deficiência, doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico os pedidos podem ser feitos até 7 de julho.

Etapas do concurso

O processo seletivo inclui:

Provas objetivas (120 questões de “certo ou errado”)

Prova discursiva (redação)

Avaliação psicológica (eliminatória)

Análise de títulos (classificatória)

As provas estão previstas para o dia 31 de agosto, em seis cidades: Belém, Altamira, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

O edital completo e mais informações estão disponíveis no site da Cebraspe.

Imagem: Reprodução