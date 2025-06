Warpath celebra a cena underground paraense com a 2ª edição do Festival “Subculturas de Belém”

Formada em 1999, a banda Warpath é um dos grandes representantes do metal no Norte do Brasil. Com uma trajetória marcada por shows ao lado de ícones do gênero e turnês pelo Brasil e Europa — incluindo uma passagem de destaque pelo continente europeu em 2012 e, mais recentemente, pelo Nordeste brasileiro —, o grupo se consolida como um dos pilares do Thrash Metal paraense.

Após o lançamento do EP Massacre (2009) e do álbum A Hell to Behold (2019), a banda segue ativa e já prepara novidades para 2025. Agora, o foco é fortalecer a cultura local com a 2ª parte do Festival “Subculturas de Belém”, evento que celebra a diversidade e resistência da música pesada paraense.

Mais que um festival, “Subculturas de Belém” é um movimento de valorização da música underground, reunindo bandas autorais que impulsionam a cena alternativa na capital.

Para esta edição, o Warpath recebe três grupos locais de destaque e uma atração surpresa, reforçando o compromisso com o som pesado e independente.

Serviço:

Data: 29 de junho de 2025 (domingo)

Horário: 18h

Local: Studio Pub – Av. Presidente Pernambuco, 277

Ingressos: R$ 15,00 (antecipado) | R$ 20,00 (na hora)

Vendas antecipadas: Link na bio do Instagram @warpath_thrash

Informações: (91) 98623-7831

Line-up:

@disgracesuicide (Death/Grind)

@rancor.fastcore (Fastcore)

@infestooficial (Thrash Metal)

@warpath_thrash (Thrash Metal)

+ Banda surpresa

Apoio: @ironbeer_bar | @lokaudobatera | @infernalriseofficial

Projeto contemplado pelo Edital de Multilinguagens – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura 2024 – Belém.