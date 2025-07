Torcida do Corinthians fará protesto contra gestão atual do clube

Ação está marcada para a próxima quinta-feira (24), em frente ao Parque São Jorge, em São Paulo

Filipe Sodré , Iúri Medeiros, da CNN, São Paulo

A torcida do Corinthians fará, na próxima quinta-feira (24), uma manifestação contra a gestão atual do clube. A ação está marcada para ocorrer em frente ao Parque São Jorge, em São Paulo, e começará às 19h10 (de Brasília).

A torcida do Corinthians fará, na próxima quinta-feira (24), uma manifestação contra a gestão atual do clube. A ação está marcada para ocorrer em frente ao Parque São Jorge, em São Paulo, e começará às 19h10 (de Brasília).

O protesto foi convocado pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, e direcionado aos demais torcedores do clube, sejam organizados ou não.

O protesto ocorrerá cinco dias após o Timão perder o clássico contra o São Paulo, por 2 a 0, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, em São Paulo. Leia, na íntegra, a nota publicada pela Gaviões da Fiel, no fim da noite desse sábado (19). Leia o comunicado:

“Atenção, Fiel Torcida!

Nesta quinta-feira (24), a partir das 19h10, estaremos em frente ao Parque São Jorge para um protesto contra o momento político que destrói o Corinthians dentro e fora de campo.

O corinthiano não aguenta mais tanta incompetência em todos os setores.

O Corinthians precisa mudar! Temos ex-presidentes acusados de usar cartão do clube para gastos pessoais, ex-presidente afastado por suspeita de crimes, conselheiros que só pensam em política e agem conforme sua facção. Um time medíocre, mal montado, com jogadores que ganham fortunas sem entregar o mínimo em campo.

Até quando?

O corinthiano quer uma reforma profunda, que afaste e expulse todo o mal que há décadas coloca o SCCP nessa situação. É claro que a situação deplorável do time em campo hoje (sábado) é reflexo de décadas de administrações desastrosas.

O Corinthians precisa de uma reforma no estatuto. Precisa respeitar o corinthiano que paga ingresso, apoia o clube e exige pessoas sérias, sem interesses pessoais.

Não descansaremos enquanto todos os responsáveis NÃO FOREM EXPULSOS. Não descansaremos enquanto o Fiel Torcedor não tiver DIREITO A VOTO. Não descansaremos enquanto esse time não entregar RAÇA E VONTADE dentro de campo. Não descansaremos enquanto o futebol moderno continuar tirando o TORCEDOR DO ESTÁDIO.

Você, corinthiano(a) que não aguenta mais essa situação, junte-se a nós!

Traga sua faixa, seu cartaz e mostre sua indignação contra todos que destruíram o Corinthians e ainda tentam se esconder atrás do poder.

Esta convocação é para todo corinthiano, seja de organizada ou não.

A mudança depende de nós! Quem traiu o Corinthians e a Nação Corinthiana vai ter que pagar!

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!”

Rodrigo Coca / Corinthians