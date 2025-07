Atlético-MG visita Palmeiras no Allianz com chance de entrar no G6

Equipes se enfrentam neste domingo (20), em São Paulo, pela 15ª rodada do campeonato

Leonardo Parrela , Rafael Oliva, da Itatiaia

O Atlético-MG enfrentará o Palmeiras, neste domingo (20), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de entrar no G6. O Galo está na 8ª colocação com 20 pontos em 13 partidas, enquanto o Verdão ocupa a 5ª colocação com 23 pontos.

Ambos podem ganhar posições importantes em caso de vitória. O triunfo leva o Atlético-MG para 23 pontos e pode, a depender dos resultados, entrar no G6 do torneio. Já o Palmeiras pode ultrapassar o Bahia, que empatou com o Fortaleza neste sábado (20), no Castelão, e estagnou em quinto, com 25 pontos.

As equipes aumentaram a rivalidade nos últimos anos com confrontos eliminatórios em três edições consecutivas de Copa Libertadores (2021, 2022 e 2023). O retrospecto mostra equilíbrio nas partidas disputadas em São Paulo.

Nos últimos 20 jogos disputados em São Paulo, são seis vitórias para cada lado. As oito partidas restantes terminaram empatadas.

Como chega o Palmeiras

O lateral-direito Giay, que se recupera de uma entorse no joelho direito sofrida durante o Mundial de Clubes, avançou na recuperação e participou de todas as atividades integrado ao elenco. A tendência é que o técnico Abel Ferreira volte a contar com o defensor argentino.

Por outro lado, é certo que o volante Richard Ríos não jogue pelo Palmeiras. Isso porque o jogador negocia saída para o Benfica, de Portugal.

Com problemas físicos, Paulinho, Bruno Rodrigues e Murilo desfalcam a equipe. Sem vencer há três jogos do Brasileirão, o Palmeiras precisa voltar a pontuar para se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Atlético-MG

O Galo vem de vitória por 1 a 0 diante do Atlético Bucaramanga pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O time agora ‘vira a chave’ em busca da vitória também no Brasileirão.

O time desembarcou em São Paulo nas primeiras horas da sexta-feira (18) e realizou treinamento regenerativo num hotel. A equipe realizou o último treinamento em São Paulo nesse sábado (19), às vésperas da partida.

A novidade do Galo será o atacante Júnior Santos. Fora do jogo contra os colombianos por um quadro gripal, o jogador embarcou para São Paulo e treinou com o grupo antes da partida.

Cuca terá reforços em relação ao último jogo pelo Brasileirão: a derrota contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador.

Everson e Rony voltam de suspensão, enquanto Vitor Hugo está liberado. O zagueiro, emprestado pelo Bahia, não podia entrar em campo.

Por outro lado, o atacante Dudu é dúvida diante do Palmeiras. Os representantes do jogador entraram com pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) neste sábado (19). O Atlético-MG aguarda uma resposta positiva para poder escalar o atleta, suspenso dos próximos seis jogos de competições da CBF.

Os desfalques certos são Cadu e Caio Maia, que se recuperam de lesão, e Patrick, que trata de uma fratura por estresse na região lombar. Cuello, que teve detectada uma lesão muscular, também não enfrentará o Palmeiras.

Mesmo treinando normalmente durante a semana, Fausto Vera é mais um que não deve entrar em campo. Fora dos planos do clube, o argentino espera ser negociado nesta janela de transferências.

Palmeiras x Atlético-MG

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Raphael Veiga (Mauricio); Facundo Torres, Vitor Roque e Felipe Anderson. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Júnior Santos (Dudu) e Hulk. Técnico: Cuca.

Motivo: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro;

Data e horário: domingo, 20 de julho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo;

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, ambos do RJ;

VAR: Caio Max Augusto Vieira-GO

Pedro Souza / CAM / Cesar Greco / Palmeiras