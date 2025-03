NBA: LeBron James alcança marca inédita de 50 mil pontos

Aos 40 anos, LeBron James disputa sua 22ª temporada na NBA pelo Los Angeles Lakers.

LeBron James alcançou um marco inédito na NBA na terça-feira (4), tornando-se o primeiro jogador a marcar 50.000 pontos na carreira, com um arremesso de três no primeiro quarto da vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans. Ele entrou em quadra com 49.999 pontos e o arremesso de três pontos adicionou mais um momento histórico à sua trajetória.

LeBron James, aos 40 anos, já é o maior pontuador da história das temporadas regulares da NBA, tendo superado o recorde de Kareem Abdul-Jabbar, ídolo do Lakers, em fevereiro de 2023.

LeBron James, natural de Akron, Ohio, também detém o recorde de pontos nos playoffs, superando Michael Jordan em maio de 2017. Aos 40 anos, ele segue em grande forma, tendo sido eleito Jogador do Mês da Conferência Oeste em fevereiro, um recorde de 41 prêmios mensais. Ele é também o jogador mais velho a receber tal honraria. Desde a chegada de Luka Doncic ao Lakers, a equipe tem demonstrado excelente desempenho, como evidenciado pela vitória sobre o Pelicans, onde James e Doncic combinaram para 64 pontos e 21 assistências.

Doncic, que sofreu uma distensão na panturrilha esquerda durante o Natal, ficou afastado por quase seis semanas. A vitória de terça-feira estendeu a sequência de vitórias do Lakers para sete jogos, levando a equipe ao segundo lugar na Conferência Oeste. James, que tem se destacado tanto na defesa quanto no ataque, expressou sua satisfação com o entrosamento da equipe.

Foto Reprodução redes sociais kingjames