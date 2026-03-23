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Vídeo de inscrição de Chaiany viraliza e levanta suspeitas de “personagem” no reality

Internautas apontam mudança drástica na voz, postura e raciocínio da sister em comparação ao jogo atual; “Nada a ver com o que ela mostra na casa”, diz fã.

Um vídeo da inscrição de Chaiany para o programa começou a circular nas redes sociais e dividiu a opinião dos telespectadores. O motivo? A diferença gritante entre a mulher decidida do vídeo e a jogadora que o público acompanha diariamente no pay-per-view.

A Mudança de Postura

No vídeo de inscrição, Chaiany aparece extremamente desenvolta, com um raciocínio lógico rápido, postura firme e uma voz que muitos consideram bem diferente da atual. A segurança exibida na gravação gerou uma onda de críticas de internautas que acreditam que ela criou um personagem para sobreviver ao confinamento.

“Voz, postura, desenvolta, raciocínio lógico… Realmente é um personagem dentro da casa do BBB”, comentou um usuário nas redes. Outra fã se mostrou chocada: “Passada… nada a ver com o que ela vem mostrando. Esse vídeo com atitudes seguras e posturada. É duvidoso mesmo”.

Em Defesa da Sister

Por outro lado, houve quem saísse em defesa da participante, argumentando que o contexto de uma inscrição é diferente da pressão de um confinamento real. “Curioso como um vídeo já vira prova de quem a pessoa ‘é de verdade’… como se alguém fosse igual o tempo todo. O ambiente muda a forma de se posicionar”, destacou um internauta.

O Jogo de Chaiany: Morno ou Estratégico?

Dentro da casa, Chaiany tem sido lida como uma jogadora de perfil morno. Ela evita embates diretos, esquiva-se de polêmicas que envolvem seu nome e mantém um trânsito livre entre diversos grupos, o que dificulta a leitura de suas alianças reais.

Embora ande constantemente com Solange, Leandro (Boneco) e Gaby, a sister mudou o comportamento após a saída de Babu. Ela passou a interagir mais com todos os participantes, inclusive com desafetos declarados, como Jordana, com quem chegou a trocar selinhos em festas recentes.

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