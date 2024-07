Último final de semana tem movimento intenso a caminho dos balneários de Belém

Desde sexta-feira, 27, a movimentação permanece intensa para quem procurou transporte público municipal, por ônibus ou navio, para chegar às ilhas de Mosqueiro e Cotijuba e curtir as praias dos dois balneários. Para garantir que a demanda de veranistas seja atendida sobretudo, com horários de viagens respeitados, os agentes de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fiscalizaram a operação do navio Solimões, que faz a linha municipal Belém-Mosqueiro; o navio Lady Liria, que faz a travessia Icoaraci-Cotijuba; e também a saída das viagens de ônibus na Praça Araújo Martins.

O navio Solimões, que tem capacidade para transportar 208 passageiros, foi uma opção para quem preferiu evitar o estresse da viagem pela estrada. Na sexta-feira, 26, e no sábado, 27, a linha transportou a lotação máxima, totalizando, nos dois dias, 416 passageiros na viagem de ida para Mosqueiro.

O retorno da operação do navio amplia as opções de deslocamento à ilha e realiza o trajeto entre o Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes, saindo às 7h30, e o Terminal Hidroviário de Mosqueiro-IP4, na Vila, saindo às 16h30 para retornar à Belém.

Segundo o chefe de Divisão do Transporte Hidroviário da Semob, Cássio Costacurta, a expectativa da operação é sempre alta no último fim de semana de julho, pois muitas pessoas deixam para viajar neste momento, o que mantém a demanda alta.

COTIJUBA

No Trapiche de Icoaraci, onde ocorre a travessia para a ilha de Cotijuba, a demanda também foi grande. A fila da bilheteria estava extensa, com os frequentadores da ilha ansiosos para comprar a passagem de embarque da linha municipal.

“A linha municipal Icoaraci-Cotijuba continua com público alto, especialmente nesta última semana. Por isso, houve a necessidade de uma viagem extra, tanto para a ida à Cotijuba na sexta-feira, quanto no sábado”, explicou Cássio Costacurta.

Com a demanda intensa, a Semob determinou a realização de duas viagens para Cotijuba, ocorrendo às 8h e às 10h, na sexta-feira e no sábado, transportando o total da capacidade do navio Lady Liria, com 330 passageiros em cada viagem, totalizando 660 passageiros nos dois dias.

COMBU

Ainda segundo o chefe de Divisão do Transporte Hidroviário da Semob, a travessia para o Combu “também vem mostrando grande movimento no Terminal Hidroviário Ruy Barata durante todos os dias do final de semana”. O terminal é localizado na praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, registrou movimentação intensa nos guichês de venda de passagens para o embarque nas lanchas, principalmente durante o sábado.

REFORÇO DE ÔNIBUS

Quem preferiu ir de ônibus chegou cedo no terminal da linha Mosqueiro-São Brás, para garantir um lugar no transporte. Na sexta-feira, 26, continuou o reforço operacional da frota para o período de veraneio, a exemplo do que ocorreu em todas as semanas do mês de julho, iniciando nas quintas e terminando nas segundas-feiras, para garantir o embarque de passageiros nos horários definidos pela Ordem de Serviço (O.S).

Naquele dia, foram realizadas 43 viagens entre 4h30 e 22h, totalizando 1.806 passageiros saindo da praça Araújo Martins, em São Brás. Já neste sábado, de 4h30 até às 17h, foram 30 viagens, totalizando 1.260 passageiros transportados.

Segundo o Coordenador de Fiscalização e Vistoria da Semob, Raimundo Rodrigues Neto, “os ônibus estão saindo de São Brás com lotação completa. As viagens estão ocorrendo com intervalo médio de aproximadamente 20 minutos entre a saída de um ônibus e outro”.

Equipes de agentes de transporte da Semob estiveram no Terminal Hidroviário de Belém, para acompanhar a operação da linha fluvial Mosqueiro-Belém, e no Trapiche de Icoaraci fiscalizando os horários das viagens, orientando os passageiros e organizando a fila para garantir um embarque seguro. Também orientaram na bilheteria e nos embarques nas lanchas na travessia para o Combu.

Em São Brás, os agentes, além de fiscalizar os horários de saída e chegada dos coletivos, também organizaram os passageiros na fila para garantir um embarque de todos os passageiros com segurança.

Imagem: Ascom Semob