PGR rejeita pedido de defesa de Bolsonaro para acessar delação de Mauro Cid

A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se contra o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para acessar a delação premiada de Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. A solicitação foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação sobre a venda ilegal de joias sauditas do acervo presidencial. Essa é a quarta tentativa da defesa, com as três solicitações anteriores já tendo sido negadas.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, explicou que Bolsonaro “não detém direito subjetivo a acessar informações associadas a diligências em curso ou em fase de deliberação”. Segundo ele, o sigilo é essencial para que o Ministério Público possa realizar diligências cruciais à formação da acusação, incluindo aquelas baseadas no depoimento de Mauro Cid.

Bolsonaro e a negativa de acesso à delação de Mauro Cid

No pedido da defesa para listar e acessar “todos os procedimentos, medidas cautelares e quaisquer feitos judiciais ou administrativos” relacionados ao caso, a PGR afirmou que a solicitação é “genérica” e não encontra respaldo na legislação vigente. Os advogados do ex-presidente argumentaram que o acesso deveria ser total, pois a súmula do STF “só excepciona o acesso aos elementos de prova que não tiverem sido documentados em procedimento investigatório”, o que não se aplicaria a este caso, uma vez que há ampla cobertura midiática sobre o indiciamento de Bolsonaro.

Por que o acesso não foi concedido?

A defesa apresentou o pedido em 10 de julho de 2024, argumentando que o ex-presidente tem direito irrestrito a todos os documentos e provas já coletadas. No entanto, a PGR sustenta que a manutenção do sigilo é necessária para garantir a imparcialidade e efetividade das investigações. O procurador Paulo Gonet Branco ressaltou a necessidade de proteger as diligências ainda em andamento, evitando que informações cruciais possam ser sabotadas ou comprometidas.

Bolsonaro afirma que sua segurança está em risco

Recentemente, Jair Bolsonaro declarou que o “sistema” quer “facilitar seu assassinato”. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou seus dois carros blindados e, por medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal (STF), quatro assessores de sua segurança foram proibidos de se comunicar com ele. Declarou também que acredita ser vítima de uma perseguição implacável, que não cessará até que ele seja destruído politicamente.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Valter Campanato/ Agência Brasil.