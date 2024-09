Um equívoco causou séria dor de cabeça ao candidato a prefeito de Marabá, Toni Cunha

O DivulgaCan, que fala sobre as declarações dos candidatos a cargos eletivos, equivocadamente, publicou que o valor do imóvel onde mora o candidato a prefeito de Marabá, Toni Cunha (PL), custaria R$ 27 mil, quando, na verdade, o valor é R$ 275 mil. A oposição vem sistematicamente usando isso para lhe acusar de dizer uma coisa e fazer outra. Segundo a assessoria do candidato, “houve um erro por parte do site”.

Segundo Toni Cunha, o imóvel declarado é de sua propriedade, é sua casa, localizada no Mirante Village, em Marabá.

Assim, a divergência nos valores tem sido explorada por adversários e blogs, que interpretam a situação como uma manobra do candidato. Como todos estão em campanha, para a oposição, o erro foi prato cheio, mas o candidato bolsonarista espera ter esclarecido os fatos e que isso não venha prejudica-lo em sua campanha.

Imagem: Divulgação