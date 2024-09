Candidato a prefeito de Parauapebas vence ações contra propagadores de fake news

Aurélio Goiano (Avante), candidato a prefeito do município de Parauapebas, no sudeste paraense, a 600 quilômetros de Belém, venceu cinco processos judiciais contra a propagação de fake news durante a campanha eleitoral. As decisões são da juíza eleitoral Flávia Oliveira do Rosário, da 75ª Zona Eleitoral do Estado.

Entre as medidas tomadas estão a remoção de conteúdos enganosos, propagados por diversos perfis, entre eles, Sol de Carajás, Pebinha Tudo de Bom, Parauapebas Muita Treta, Parauapebas Notícias Oficiais, suspeitos de serem financiados pelo grupo do governo atual e seus pretensos sucessores.

Segundo o candidato, a luta contra a desinformação se tornou uma questão crítica para a integridade das informações. “Essas decisões são um reflexo do nosso compromisso contínuo com a integridade das eleições e com o direito de cada eleitor de receber informações corretas e confiáveis. Agradeço à Justiça Eleitoral pela pronta e rigorosa análise das representações, e pela aplicação das medidas necessárias para preservar a lisura do processo eleitoral”, disse Aurélio Goiano.

Tais vitórias podem servir como um alerta para outros que se engajam na propagação de notícias falsas e conteúdos criminosos. Atualmente, não tem mais vaga para este tipo de ação, que sempre foi usada para enganar o eleitor.

Imagem: Reprodução