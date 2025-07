“Uma força maior me ergue e me faz caminhar”, diz ex-BBB sobre depressão

Rízia Cerqueira fez desabafo sincero sobre saúde mental e autoestima em stories do Instagram

Heloísa Noronha, colaboração para a CNN, São Paulo

Ex-participante do BBB 19, Rízia Cerqueira fez um desabafo sensível nos stories do Instagram sobre a batalha que trava diariamente contra a depressão. Ela também comentou sobre a sensação de ser invisível em um mercado que, segundo ela, é regido por cobiça, disputa e aparência. A mensagem da alagoana foi uma resposta a uma seguidora que profetizou sucesso e agenda cheia para Rízia em um futuro próximo.

“Luto contra a depressão que tenta me destruir todos os dias, mas uma força maior me ergue e me faz continuar a caminhar… Ninguém dá nada por mim… Mas muito de vocês aqui dão. E um dia eu ainda vou dar muito orgulho pra vocês, pros meus amigos e pra minha família”, falou.

Ela ainda destacou que a comunidade que construiu nas redes desde sua participação no Big Brother Brasil em 2019 segue firme ao seu lado e que é por isso que ela continua lutando.

“Mesmo nos meus altos e baixos subterrâneos, vocês estão sempre por aqui acreditando e torcendo por mim. E eu sou extremamente grata por isso. Por mais que eu me sinta só mais, sem relevância nenhuma… Vocês seguem aqui. E sim!”, começou ela.

Desde o fim do reality show da Rede Globo, Rízia tem se dedicado à produção de conteúdo e fala com frequência sobre autoestima, racismo, saúde mental e maternidade. No post, Rízia também comentou sobre o peso da comparação e da busca por uma perfeição inexistente. “Eu mostro pra vocês o quanto eu sou, sim, vulnerável. Eu erro, eu falho, eu caio, mas recomeço do zero. E é aquilo: eu choro, entro em crises depressivas… Mas resolvo! Obrigada por tanto”, declarou.

Reprodução Instagram